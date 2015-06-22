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ÖSYM sözleşmeli uzman personel alacak

ÖSYM, 17 sözleşmeli yerli uzman personel alacak. Giriş sınavı, sözlü usulü ile 21 Temmuz 2015'te Ankara’da yapılacak

ÖSYM sözleşmeli uzman personel alacak

ÖSYM, 17 sözleşmeli yerli uzman personel alacak. Giriş sınavı, sözlü usulü ile 21 Temmuz 2015'te Ankara’da yapılacak

22 Haziran 2015 Pazartesi 12:07
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ÖSYM sözleşmeli uzman personel alacak

ANKARA - ÖSYM, 17 sözleşmeli yerli uzman personel alacak. 

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ÖSYM'nin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri ve ÖSYM'de çalıştırılacak yerli ve yabancı sözleşmeli personel hakkında yönetmelik hükümlerine göre, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili maddesi kapsamında sigortalı olarak 17 sözleşmeli yerli uzman personel istihdam edilecek. 

Giriş sınavı, sözlü usulü ile 21 Temmuz 2015'te Ankara’da yapılacak. Aynı gün bitmemesi durumunda takip eden günlerde sınava devam edilecek.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri, ÖSYM'nin internet sayfasında ilan edilecek. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecek. 

Başvuru için yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve başvuru şartlarında belirtilen bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak gerekiyor. Ayrıca,  İngilizce'yi, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından istenen düzeylerde veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir seviyede bilindiğinin belgelenmesi isteniyor. 

Adaylardan, ÖSYM'nin görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olması da talep ediliyor.  

Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar kazananların listesi belirlenecek. 

Başvuru koşullarıyla ilgili detaylı bilgi, http://www.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

AA

Son Güncelleme: 22.06.2015 11:39
Anahtar Kelimeler:
ÖSYMönce Vatan
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