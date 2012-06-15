ÖSYM, kamu için tercih alacak

Bu amaçla hazırlanan ''Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2012/1 Tercih Kılavuzunda'', ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek kadro ve pozisyonlar yer alacak.
Kılavuz, 18-27 Haziran 2012 tarihleri arasında ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinde yayımlanacak.
Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlardan tercih yapabilmek için 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılmış olan 2010-KPSS Lisans veya 28 Kasım 2010 tarihinde yapılmış olan 2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans'a girilmiş ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanının alınmış olması gerekiyor.
Adaylar tercihlerini 18-27 Haziran tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin ''http://ais.osym.gov.tr'' internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak.
AA