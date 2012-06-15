ÖSYM, kamu için tercih alacak

ANKARA -

'den yapılan açıklamada, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca bazı

nın kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacağı bildirildi.



Bu amaçla hazırlanan ''Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2012/1 Tercih Kılavuzunda'', ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek kadro ve pozisyonlar yer alacak.

Kılavuz, 18-27 Haziran 2012 tarihleri arasında ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinde yayımlanacak.

Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlardan tercih yapabilmek için 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılmış olan 2010-KPSS Lisans veya 28 Kasım 2010 tarihinde yapılmış olan 2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans'a girilmiş ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanının alınmış olması gerekiyor.

Adaylar tercihlerini 18-27 Haziran tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin ''http://ais.osym.gov.tr'' internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak.

