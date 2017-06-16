ÖSYM'den LYS adaylarına "15 dakika" uyarısı

ANKARA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), yarın ve Pazar günü yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) girecek adayların binalara alınma işleminin, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce tamamlanacağı uyarısı yapıldı.

ÖSYM'nin Twitter hesabı üzerinden paylaşılan mesajda, fen bilimleri sınavının (LYS-2) yarın saat 10.00'da, yabancı dil sınavının (LYS-5) ise 14.30'da uygulanacağı hatırlatıldı.

Edebiyat-coğrafya sınavının (LYS-3) ise 18 Haziran Pazar günü saat 10.00'da başlayacağı belirtilen mesajda, "Adaylar saat 10.00'da başlayan LYS-2 ve LYS-3 için saat 09.45'ten, saat 14.30'da başlayan LYS-5 için saat 14.15'ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır." hatırlatması yapıldı.