Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94582
ALTIN
191.341
DOLAR
4.7078
STERLİN
6.2522
EURO
5.5070
Dünya Kupası'nda iki grupta 4 maç oynanacak
Dünya Kupası'nda iki grupta 4...
Gazişehir Gaziantep'de transfer
Gazişehir Gaziantep 4 oyuncuya imza...
6 jandarma astsubay hakkında gözaltı kararı
6 jandarma astsubay hakkında gözaltı...
2018 FIFA Dünya Kupası
2018 FIFA Dünya Kupası
Dolar/TL, güne yükselişle başladı
Dolar/TL, güne yükselişle başladı

ÖSYM'den KPSS tercih duyurusu

KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercihleri, 5 Temmuz'a kadar ÖSYM'ye bildirilecek.

ÖSYM'den KPSS tercih duyurusu

KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercihleri, 5 Temmuz'a kadar ÖSYM'ye bildirilecek.

26 Haziran 2018 Salı 12:03
0 Okunma
ÖSYM'den KPSS tercih duyurusu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri, 5 Temmuz'a kadar alınacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri için KPSS-2018/1 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, adaylar tercihlerini 5 Temmuz'a kadar internet yoluyla ÖSYM'ye gönderecek.

İnternetten tercih gönderme işlemleri, 5 Temmuz gecesi saat 23.59'da sona erecek.

Adayların, ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Mayıs 2016, 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2016-KPSS Lisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ölçmeSeçme Ve Yerleştirme MerkeziÖSYMKPSS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 ayda 24,6 ton uyuşturucu ele geçirildi
6 ayda 24,6 ton uyuşturucu ele geçirildi
"Yalan haber yayana cezalar ağırlaştırılmalıdır"
"Yalan haber yayana cezalar ağırlaştırılmalıdır"
İstanbul'da cumhurbaşkanlığı seçimi oy dağılımı belirlendi
İstanbul'da cumhurbaşkanlığı seçimi oy dağılımı belirlendi
Uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar cezasız kalmıyor
Uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar cezasız kalmıyor
Seçimin kazananı Türkiye oldu
Seçimin kazananı Türkiye oldu
Kaynak Holding'in FETÖ yöneticileri davası başladı
Kaynak Holding'in FETÖ yöneticileri davası başladı
Sizi Erzurum halkından özür dilemeye çağırıyorum
Sizi Erzurum halkından özür dilemeye çağırıyorum
"Muharrem İnce'nin tavrını takdir etmek lazım"
"Muharrem İnce'nin tavrını takdir etmek lazım"
'Milletimiz Cumhur İttifakı'na büyük bir değer verdi'
'Milletimiz Cumhur İttifakı'na büyük bir değer verdi'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ