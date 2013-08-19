ÖSYM 39 uzman alacak

ANKARA



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı olarak 39 sözleşmeli uzman personel alınacak.



Giriş sınavı sözlü usulüyle 10 Eylül'de Ankara’da yapılacak.



Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara, sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; Başkanlığın internet sayfasında (http//www.osym@gov.tr) ilan edilecek.



Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecek.





AA