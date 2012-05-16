Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Osmanlı torunları Afrika'da buluştu

Etiyopya'nın Harar Eyaleti'ne, Osmanlı Devleti döneminde yerleşen Türkler, Türkiye'den gelenleri ağırladı

Osmanlı torunları Afrika'da buluştu

Etiyopya'nın Harar Eyaleti'ne, Osmanlı Devleti döneminde yerleşen Türkler, Türkiye'den gelenleri ağırladı

16 Mayıs 2012 Çarşamba 15:35
477 Okunma
Osmanlı torunları Afrika'da buluştu

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya'nın Harar Eyaleti'ne, Osmanlı Devleti döneminde yerleşen Türkler, yaklaşık bir asır sonra, Türkiye'nin başlattığı Afrika açılımı sayesinde yeniden soydaşlarıyla bir araya gelme heyecanı yaşadı.

Afrika Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kamil Kolabaş, bir süre önce, Afrika'daki gezi ve incelemeleri sırasında, Harar'da varlıklarından haberdar olduğu aileleri, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanı Serdar Çam'ın başkanlığındaki heyetle buluşturdu.
Osmanlı Devleti döneminde, Mısır'dan göç eden Türkler ile Türkiye'den gelenlerin Harar Kültür Merkezi'ndeki buluşmasında büyük sevinç yaşandı.
Türkçe konuşamayan, Etiyopya'nın Amharic dilini kullanan Hararlı Türlerin, fiziki görünüm olarak Anadolu insanına benzerliği dikkat çekiyor.
TİKA heyetinin, Hararlı Türklerden, ''Anadolu insanına en çok benzeyen kişi'' dediği 70 yaşındaki Bedriye Ahmedali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin Türk olduğunu,  akrabalarıyla buluşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
TİKA Başkanı Serdar Çam da Harar'daki Türk ailelerle buluşmanın heyecan verici olduğunu ifade ederek, ''Buradaki kardeşlerimizle bir araya gelmek bizi son derece mutlu etti'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2012 07:36
Anahtar Kelimeler:
Osmanlı Torunları Afrikada Buluştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ