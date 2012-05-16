Osmanlı torunları Afrika'da buluştu

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya'nın Harar Eyaleti'ne, Osmanlı Devleti döneminde yerleşen Türkler, yaklaşık bir asır sonra, Türkiye'nin başlattığı Afrika açılımı sayesinde yeniden soydaşlarıyla bir araya gelme heyecanı yaşadı.



Afrika Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kamil Kolabaş, bir süre önce, Afrika'daki gezi ve incelemeleri sırasında, Harar'da varlıklarından haberdar olduğu aileleri, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanı Serdar Çam'ın başkanlığındaki heyetle buluşturdu.

Osmanlı Devleti döneminde, Mısır'dan göç eden Türkler ile Türkiye'den gelenlerin Harar Kültür Merkezi'ndeki buluşmasında büyük sevinç yaşandı.

Türkçe konuşamayan, Etiyopya'nın Amharic dilini kullanan Hararlı Türlerin, fiziki görünüm olarak Anadolu insanına benzerliği dikkat çekiyor.

TİKA heyetinin, Hararlı Türklerden, ''Anadolu insanına en çok benzeyen kişi'' dediği 70 yaşındaki Bedriye Ahmedali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin Türk olduğunu, akrabalarıyla buluşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

TİKA Başkanı Serdar Çam da Harar'daki Türk ailelerle buluşmanın heyecan verici olduğunu ifade ederek, ''Buradaki kardeşlerimizle bir araya gelmek bizi son derece mutlu etti'' dedi.