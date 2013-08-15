Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

OSMANİYE - Jandarma ekipleri, ormanlık alana ekilmiş 157 bin 234 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbara değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereobası köyü Fenk Yaylası Karakösür mevkisindeki ormanlık bölgeye ekilmiş 157 bin 234 kök Hint kenevirini yakarak imha etti.

Hint kenevirlerini ektiği iddiasıyla yakalanan H.Y. ve H.D, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerinin 2013'de bugüne kadar gerçekleştirdiği operasyonlarda 417 bin 360 kök Hint keneviri ele geçirdiği bildirildi.