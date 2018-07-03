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Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına silahlı saldırı

Osmaniye'de silahlı saldırı sonucu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaşamını yitirdi, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralandı.

Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına silahlı saldırı

Osmaniye'de silahlı saldırı sonucu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaşamını yitirdi, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralandı.

03 Temmuz 2018 Salı 13:43
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Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına silahlı saldırı

Osmaniye'de silahlı saldırı sonucu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaşamını yitirdi, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralandı.

TSO binasına gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen zanlı, Başkan Aksoy'a makamında silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda, Aksoy ve odada bulunan yardımcısı Ersoy yaralandı.

MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi Hasan Ersoy, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Bacağından yaralanan Aksoy ise Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Firari zanlıyı arama çalışması başlatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeTSOTicaret Ve Sanayi OdasıHasan ErsoyBaşkan Devrim Murat Aksoy
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