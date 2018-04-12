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Osmangazi Üniversitesinin yeni rektörü belli oldu

YÖK, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne vekaleten Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak'ı atadı.

Osmangazi Üniversitesinin yeni rektörü belli oldu

YÖK, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne vekaleten Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak'ı atadı.

12 Nisan 2018 Perşembe 13:56
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Osmangazi Üniversitesinin yeni rektörü belli oldu

YÖK Genel Kurulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) yaşanan silahlı saldırı olayını görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Toplantı sonrasında, dün rektörlük görevinden istifa eden Prof. Dr. Hasan Gönen'in istifası kabul edildi.

Yükseköğretim Kurulunca, ESOGÜ Rektörlüğüne, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak atandı.

Yükseköğretim Kurulu yetkilileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü görevine özellikle bir hukukçu öğretim üyesini vekaleten atadıklarını belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
YÖKOsmangazi ÜniversitesiESOGÜ
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