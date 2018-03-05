Osman Şahin yerel basın ile buluştu

Emniyet müdürü Osman Şahin kamuyu aydınlatmak adına kısa bir basın toplantısı düzenledi ve şu ifadeleri kullandı;

“Bergama ilçe emniyet müdürlüğü personelimiz 4 ayda ard arda suçlulara operasyon düzenledi. Gerçekleşen bu operasyonlarda.. ilçede idari işlem yapılmış, kısa sürede 50 olay yaşandı. İlçede uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonlar neticesinde 4.532 gr esrar maddesi, 317 gr bonzai, 404 adet uyuşturucu hap ve 42,7grm henüz ne olduğu tespit edilememiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Aranan 186 şahıs vardı ve aranan şahıslar yakalandı. bu yakalanan 186 şahıs emniyet personelince göz altına alındı. Uyuşturucu ve silahtan toplamda 100 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, ilçede çeşitli noktalarda yapılan uygulamalar neticesinde ise 7 adet ruhsatsız tabanca ,90 adet dolu fişek , 20 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bir çok silahlara el konularak idari işlem yapıldı.”

İlçe emniyet müdürü Osman Şahin ilçemizde bu tür olaylara asla izin vermeyeceğiz dedi ve bu operasyonların devamının geleceğini belirterek sözlerine son verdi.

Haber: Zafer Toprak