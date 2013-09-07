Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

OSB'lerdeki öğrencilere verilecek eğitim desteği tutarları

Organize sanayi bölgelerindeki özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere, yeni eğitim ve öğretim yılında verilecek destek tutarları belli oldu

OSB'lerdeki öğrencilere verilecek eğitim desteği tutarları

Organize sanayi bölgelerindeki özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere, yeni eğitim ve öğretim yılında verilecek destek tutarları belli oldu

07 Eylül 2013 Cumartesi 12:23
890 Okunma
OSB'lerdeki öğrencilere verilecek eğitim desteği tutarları

ANKARA - Organize sanayi bölgelerindeki özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere, yeni eğitim ve öğretim yılında verilecek destek tutarları belli oldu.

Maliye ve Milli Eğitim bakanlıklarının, 2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgelerindeki Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yeni eğitim öğretim yılında 9'uncu sınıftaki öğrenciler için 3 bin 800 lira, 10,11 ve 12'nci sınıf öğrencileri için ise öğrenim görülen alana göre 4 bin 500-5 bin 500 lira arasında destek verilecek.

Özel türdeki mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları (TL) şöyle:

Makine Teknolojisi  5,500
Metal Teknolojisi  5,000
Elektrik Elektronik Teknolojisi  5,500
Tekstil Teknolojisi  4,500
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı  4,500
Plastik Teknolojisi  5,000
Motorlu Araçlar Teknolojisi  5,500
Gıda Teknolojisi  5,000
Kimya Teknolojisi  5,000
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri  5,000
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme  4,500
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri  5,500
9. Sınıf  3,800

AA

Son Güncelleme: 07.09.2013 12:37
Anahtar Kelimeler:
Osb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ