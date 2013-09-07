OSB'lerdeki öğrencilere verilecek eğitim desteği tutarları

ANKARA - Organize sanayi bölgelerindeki özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere, yeni eğitim ve öğretim yılında verilecek destek tutarları belli oldu.

Maliye ve Milli Eğitim bakanlıklarının, 2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgelerindeki Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yeni eğitim öğretim yılında 9'uncu sınıftaki öğrenciler için 3 bin 800 lira, 10,11 ve 12'nci sınıf öğrencileri için ise öğrenim görülen alana göre 4 bin 500-5 bin 500 lira arasında destek verilecek.

Özel türdeki mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları (TL) şöyle: