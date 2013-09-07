Ortaöğretime ek yerleştirme yapılacak

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı sınavla öğrenci alan okullardan boş kalan kontenjanları için ek yerleştirme yapacak. Boş kalan kontenjanlar 9 Eylül Pazartesi günü açıklanacak.



Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretime Yerleştirme Sistemi ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında boş kalan kontenjanlar için öğrencilere ek tercih ve yerleştirme hakkı verilmesine ilişkin açıklama yaptı.



Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinin 29 Ağustos 17.00 itibarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, akabinde yedek sıralamalar işletilmek suretiyle kayıt işlemlerinin yürütüldüğü bildirildi.



Açıklamada, asıl ve yedek yerleştirme işlemleri sonrasında sınavla öğrenci alan bazı okullarda kontenjanların dolmadığının görüldüğüne işaret edildi.



Bakanlığın, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, daha çok öğrenciye, isteklerine uygun okulda eğitim imkanı sunulması ve okulların kapasitelerinin en üst seviyede kullanılması amacıyla kontenjanların doldurulması için bazı tedbirler almayı kararlaştırdığı belirtildi .



Buna göre, 2013 yılı SBS'ye katılan ve OYP'si 201 ve üzeri olan, tercih döneminde okul tercihi yapmayan veya yapamayan, tercih yaptığı halde hiçbir okula yerleşemeyen, herhangi bir tercihine yerleştiği halde okul mülakatında elenen, asıl veya yedek kayıt döneminde herhangi bir tercihine kayıt hakkı kazanarak kaydını yaptıran tüm öğrenciler, 2013 yılı Ortaöğretime Yerleştirme Sistemi Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alan 'Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okulların boş kalan kontenjanlarına OYP'ye göre merkezi sistem üzerinden ön kayıt yoluyla öğrenci alınması' süreciyle birlikte okul türüne bakılmaksızın (özel okullar hariç) 9 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak boş kontenjanlar için 'https://e-okul.meb.gov.tr' adresinde yayımlanan okullara en fazla 5 tercih olmak üzere yeni tercih hakkı tanındı.



Tercih başvurusunda bulunan tüm öğrencilerin, puan üstünlüğü ve tercih başvuruları dikkate alınarak yerleştirme işlemi yapılacak ve 16 Eylül Pazartesi günü mesai saati bitimi itibarıyla asıl ve yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrenciler, e-okul sistemi üzerinden ilan edilecek. Okullarda boş kontenjan kalması halinde eğitim öğretim sürecini aksatmayacak biçimde yedek listeler üzerinden yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.



Ek yerleştirme sonuçları açıklandığında öğrencilerin sonuç bilgilerinde, herhangi bir ortaöğretim kurumuna asıl olarak yerleştirildiği okul varsa bu okulun bilgileri, yedek olarak yerleştirildiği okul veya okullar varsa, yedek okullar ve bu okulların kayıt dönemleri hakkında bilgiler bulunacak. Ayrıca veliler yerleştirme sonuçlarıyla ilgili bilgilerini 'https://e-okul.meb.gov.tr' adresinden takip edebilecek. Bu nedenle velilerin belirtilen internet adresini yerleştirme takvimi boyunca takip etmeleri gerekiyor. Ayrıca SMS ile bilgilendirilme sistemine dahil olan velilere Mobil Bilgilendirme Servisi aracılığıyla yerleştirme sonuçları bildirilecek.



Ek yerleştirme sonucu tercihlerinden birini asıl olarak kazanan öğrenciler 17 ve 18 Eylül saat 17.00'ye kadar asıl olarak yerleştirildiği okula giderek kaydını yaptırabilecek. Bu tarihlerde kaydını yaptırmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybedecek.



Asıl kayıt dönemi sona erdikten sonra 18 Eylül Çarşamba günü saat 21.00'de yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrenciler e-okul sistemi üzerinden duyurulacak.



18 Eylül saat 21.00 itibarıyla yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları ise 20 Eylül Cuma günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.



Yeni tercih ettiği okula kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt yaptırdıklarında önceki okullarındaki kayıtları silinecek. Yeni tercih ettiği okula kayıt hakkı kazanan ancak kayıt yaptırmayan ya da yeni tercih ettiği okulu kazanamayan öğrencilerin kayıtlı oldukları önceki okullarındaki hakları korunacak.



Adayların tercihlerini yaparken ilan edilen kontenjan listesinde kontenjanı dolu görünen okulların öğrencilerinin başka okullara gitme durumunu göz önüde bulundurarak, bu okullarda da boş kontenjan oluşabileceğini dikkate almaları gerekiyor.



