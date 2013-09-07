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Ortaöğretimde devamsızlık süresi sınırlandırıldı

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde, ortaöğretim kurumlarına devam zorunluluğu getirilerek, özürsüz devamsızlık 10 günle, özürlü özürsüz toplam devamsızlık ise 45 günle sınırlandırıldı.

Ortaöğretimde devamsızlık süresi sınırlandırıldı

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde, ortaöğretim kurumlarına devam zorunluluğu getirilerek, özürsüz devamsızlık 10 günle, özürlü özürsüz toplam devamsızlık ise 45 günle sınırlandırıldı.

07 Eylül 2013 Cumartesi 18:48
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Ortaöğretimde devamsızlık süresi sınırlandırıldı

ANKARA - Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, yönetmelik değişikliğiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaöğretimle ilgili 11 yönetmelik ve 4 yönerge içeriğinde bulunan 832 maddelik mevzuat hükümlerinin sadeleştirilip güncellendiğini, 227 madde ve 3 geçici maddeyle ilk defa bir çatı yönetmelik altında toplandığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan ve güncellenen ortaöğretime geçiş sistemine yer verilen Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde, ortaöğretim kurumlarına devam zorunluluğu getirilerek, özürsüz devamsızlık 10 günle, özürlü özürsüz toplam devamsızlık ise 45 günle sınırlandırıldı.

Yapılan diğer değişikliklere göre, uygulamadaki puan ve notla değerlendirme esasına dayanan ikili ölçme değerlendirme sistemi, sadece puanı esas alan tekli değerlendirme sistemine dönüştürüldü.

Notlar yeniden belirlendi

Başarı puanı 45'den 50 puana yükseltildi, öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesine yönelik puanlar yeniden belirlendi.

Ortalama yükseltme sınavları kaldırıldı, komisyon marifetiyle yapılan sorumluluk sınavları ise ilgili dersin öğretmeni tarafından yılda 2 kez yapılacak.

Sorumlu olarak sınıf geçme

Sınıf bazında başarısız ders sayısı en fazla 3 olanlarla alt sınıflar da dahil toplam 6 dersten başarısız olanların sorumlu olarak sınıf geçmelerine imkan verildi.

Bilgi edinmeyle ilgili mevzuat doğrultusunda öğrencinin sınav notlarına itirazda bulunabilmesine imkan verildi.

Üstün başarı belgesi

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılının tüm dönemlerinde takdir belgesi alan öğrencilere üstün başarı belgesi verilmesi kararlaştırıldı.

Okullar 7/24 saat açık

Bireylerin hayat boyu eğitim uygulamaları kapsamında okulların bina, tesis, araç-gereç, personel ve kapasitelerinden azami derecede yararlandırılmasına imkan verileceğini de belirten Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, okulların hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri dahil olmak üzere gerektiğinde 07.00-24.00 saatleri arasında yıl boyunca açık bulundurularak, şartları uygun olan bütün okullardan tam gün, tam yıl yararlanılabilmesine imkan verildiğini de ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 07.09.2013 18:49
Anahtar Kelimeler:
Ortaöğretim
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