Ortaköy saldırısıyla ilgili 11 şüpheli için tutuklama istemi

Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
AA
Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
AA