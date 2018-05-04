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Ortak sınırların güvenliği görüşüldü

İran'ın Maku kentinde, Türkiye ile İran heyetleri arasında iki ülkenin sınır güvenliğine ilişkin "85. Alt Güvenlik Komite Toplantısı" düzenlendi.

Ortak sınırların güvenliği görüşüldü

İran'ın Maku kentinde, Türkiye ile İran heyetleri arasında iki ülkenin sınır güvenliğine ilişkin "85. Alt Güvenlik Komite Toplantısı" düzenlendi.

04 Mayıs 2018 Cuma 14:36
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Ortak sınırların güvenliği görüşüldü

İran'ın Maku kentinde, Türkiye ile İran arasındaki sınır güvenliğinin görüşülmesi için heyetler arası toplantı düzenlendiği bildirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ağrı Valisi Süleyman Elban başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Maku Fermandarı Şahin Alizadeh başkanlığındaki İran heyeti arasında, Maku kentinde Maku Fermandarlığı Toplantı Salonu'nda "85. Alt Güvenlik Komite Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda, iki ülkenin müşterek sınırlarındaki güvenlik konuları ele alındı. Toplantıda konuşma yapan Vali Elban, "Toplantımızda alınacak kararlar ile ülkelerimiz aleyhine faaliyet yürüten her türlü terör olayını en az seviyeye indirgeyeceğimizi temenni ediyorum. Bu temenni ile şahsım ve heyet üyelerim adına, dost ve kardeş İran İslam Cumhuriyeti heyetini en içten dileklerimle selamlıyor, müşterek sınırlarımızın korunmasında göstermiş oldukları gayretli çalışmalarından dolayı iki taraf güvenlik görevlilerine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Urumiye Başkonsolos Vekili Lazgin Sevgin, Gürbulak Mülki İdare Amiri ve Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan, Ağrı İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Iğdır İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, Gürbulak Gümrük Müdür Vekili Osman Bölükbaşı Dara ile İranlı mevkidaşlar katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranMaku
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