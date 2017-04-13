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"Ortak değerimizi kaybetmeyelim"

CHP Grup Başkanvekili Altay, "Ortak değerimizi kaybetmeyelim. Egemenlik milletindir, egemenlik hakkınızı kaybetmeyin." dedi.

"Ortak değerimizi kaybetmeyelim"

CHP Grup Başkanvekili Altay, "Ortak değerimizi kaybetmeyelim. Egemenlik milletindir, egemenlik hakkınızı kaybetmeyin." dedi.

13 Nisan 2017 Perşembe 17:00
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"Ortak değerimizi kaybetmeyelim"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Bizim, bu memleketteki bin yıllık kardeşliğimizi Allah'ın izniyle binlerce yıl daha devam ettirmekten başka bir davamız yok." dedi.

Altay, Durağan ilçesinde partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Halk oylamasına sayılı günler kaldığına dikkati çeken Altay, mutlu ve huzurlu bir ülke yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın Türkiye'nin birliği ve dirliğinin her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Altay, 16 Nisan'da parti seçimi yapılmayacağını, bu nedenle buna göre tercihte bulunulmasını istedi.

Altay, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim, bu memleketteki bin yıllık kardeşliğimizi Allah'ın izniyle binlerce yıl daha devam ettirmekten başka bir davamız yok. Burada olmamın nedeni parti meselesi değil benim zorum bu memleketin, bu milletin egemenlik hakkını sonuna kadar kimseye teslim etmeden, kimsenin iki dudağının ucuna bırakmadan, tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu yaşamasıdır. 15 Temmuz'da ülkemiz dara düştü, bir terör örgütü devleti işgal etmeye çalıştı. Cumhurbaşkanı bizi çağırdı. 'Sorun memleket meselesiyse gerisi teferruattır' deyip saraya gittik. Gene olsa gene gideriz ama siz 'evet' derseniz, Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olursa ve memleket dara düşerse, Türkiye'ye yönelik bir tehdit oluşursa bizi kim bir araya getirecek? Kimin çadırında, kimi kendimize şemsiye yapacağız? Onun için diyorum ki ortak değerimizi kaybetmeyelim. Egemenlik milletindir, egemenlik hakkınızı kaybetmeyin."

15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının halen ortaya çıkarılmadığını ifade eden Altay, "15 Temmuz şehitlerimizin kemikleri sızlıyor. FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? Askerden, öğretmenden, memurdan, hakimden, savcıdan, iş adamından hesap sordun. FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? Neden ortaya çıkarmıyorsun, bu mudur insanlık? Bir çetenin bütün bağlarını açığa çıkardın ama 'FETÖ'nün siyasi ayağı yok diyorsun." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPEngin AltayHalk Oylaması16 NisanFETÖ
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