Ortak çalışma grubu 'Kaşıkçı' için bir araya geldi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda kaybolmasıyla ilgili oluşturulan çalışma grubunda yer alan Türk ve Suudi yetkililer, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir araya geldi.