Önce Vatan Gazetesi

46 yaşında, evli ve dört çocuk babası olan Aktaş, İzmir'in Aliağa, Bergama ilçesi Çanakkale ve Biga ilçeleri dahil olmak üzere toplam dört şubesiyle Dardanel Güvenlik Şirketi ile bölgedeki birçok işsize iş imkanı sundu.Toplam dört şubesi olan Dardanel Güvenlik Şirketi ile bu zamana kadar beş bin kişiyi iş sahibi yapmayı başardı. Ülkemizde yaşanan terör olaylarından dolayı bölgeye gelen turist sayısının azalması ile bölge esnafı ve buna bağlantılı olarak da işsizliğin hat safaya çıktığını açıklayan Aktaş,"Her şeyi devletten beklememek gerek. Taşın altına elimizi koymayı bilmeliyiz" şeklinde konuştu.Hava kuvvetlerinden emekli astsubay Muhammet Aktaş, astsubaylık yaptığı dönemde askerleriyle baba-oğul gibi olduklarını ve askerlerle hayata dair sohbet alanlarında genelde askerlerin teskere sonrası iş hayatlarındaki sıkıntılarına şahit olduğunu ve emeklilik döneminde bu konuyla ilgili elinden geleni yapmayı amaç edindiğini söyleyen Aktaş, şimdilerde bu başarısının manevi hazzını yaşadığını da sözlerine ekledi.