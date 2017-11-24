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Orman yangınlarıyla mücadelede yeni önlem

Orman yangınlarının tespiti ve önlenmesi için mevcutlara ilave olarak 27 yangın havuzu ve göleti ile 15 yangın ilk müdahale ekip binası yapımı planlanıyor.

Orman yangınlarıyla mücadelede yeni önlem

Orman yangınlarının tespiti ve önlenmesi için mevcutlara ilave olarak 27 yangın havuzu ve göleti ile 15 yangın ilk müdahale ekip binası yapımı planlanıyor.

24 Kasım 2017 Cuma 11:23
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Orman yangınlarıyla mücadelede yeni önlem

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, orman yangınlarının tespiti ve önlenmesi için mevcutlara ilave olarak 27 yangın havuzu ve göleti ile 15 yangın ilk müdahale ekip binası yapımı planlanıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün 2018 yılı bütçe tasarı kitapçığında, hizmetler ve hedeflere yer verildi.

Bu kapsamda, orman yolları yapımı, orman kadastrosu, orman amenajmanı ve araştırma projesi çalışmaları yürütülecek.

Genel Müdürlük, silvikültür faaliyetleri kapsamında, 24 bin 400 hektar doğal gençleştirme, 284 bin hektar gençlik ve kültür bakımı, 177 bin hektar sıklık bakımı, 74 bin hektar koruya tahvil, 104 silvikültür planı, 61 bin hektar rehabilitasyon, 9 bin hektar yapay gençleştirme, 8 bin hektar yangına dayanıklı orman kurma, 73 bin hektar ilk aralama yapılması ve 400 köy tüzel kişiliğine koruma yaptırılmasını hedefliyor.

Orman yangınları ile böcek ve hastalıklarla mücadele konusunda ise Genel Müdürlük, orman yangınlarının tesbiti ve önlenmesi için mevcutlara ilave olarak 27 yangın havuzu ve gölet, 15 yangın ilk müdahale ekip binası yapımını hedefliyor. Böcek ve hastalıklarla mücadele amacıyla da 101 adet karınca transplantasyonu, 500 bin adet yırtıcı böcek üretimi gerçekleştirilecek.

Bütçe tasarısında, ormanlardaki böcek ve hastalıklarla mücadelede kimyasal mücadeleden kaçınıldığı, 2018 yılında da ağırlıklı olarak mekanik ve biyolojik mücadele yapılmaya devam edileceği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Orman Ve Su İşleri BakanlığıOrman
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