Orman ve Su İşleri Bakanlığından 375 tesis

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, aralarında barajlar, içme suyu, sulama, atık su arıtma ve taşkın koruma tesisleri ile ağaçlandırma, ormancılık, milli park ve meteoroloji projelerinin yer aldığı 7,7 milyar liraya mal olan 375 tesisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alacaklarını bildirdi.

Bakan Eroğlu, yaptığı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 2003 yılından bugüne kadar 156 milyar lira yatırım gerçekleştirerek Türkiye'nin dört bir yanına hizmet götürdüğünü ve bu hizmet seferberliğini hızla devam ettirdiğini belirtti.

Bakanlık bünyesinde belirlenen stratejilerle yapılan yatırımların daha etkin hale getirildiğini ve kısa sürede faydaya dönüştüğünü dile getiren Eroğlu, su, ormancılık, doğa koruma ve meteoroloji alanında büyük hamleler gerçekleştirdiklerini, Bakanlığın 2019 yılı ve 2023 yılı hedeflerini tek tek belirleyerek çalışmalarını bu hedeflere göre yürüttüklerini söyledi.

Ülke genelinde 10 bölgesel gelişim projesi hazırlayarak her bir ilde yapılacak yatırım ve faaliyetleri tek tek belirlediklerini aktaran Eroğlu, 31 Aralık 2019 tarihine kadar bölgesel gelişim projelerini tamamlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef gösterdiği ilk 6 aylık süre için Bakanlığın yapacağı çalışmaları belirlediklerini ve bu yatırımların hizmet olarak dönmesi için gerekli planlamayı tamamladıklarını vurguladı.

Eroğlu, ilk 6 aylık hedeflerin süresinin 21 Kasım'da dolduğunu ve bu süre içerisinde tamamlanan 375 tesisin 29 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla hizmete sunulacağını kaydetti.

Hizmet hususunda kendileriyle yarışarak her yıl bir önceki yıldan daha fazla tesis inşa ettiklerine dikkati çeken Eroğlu, "Bakanlık olarak her yıl tesisleri toplu olarak hizmete aldık. Bir gelenek haline getirdiğimiz toplu açılış merasimlerine bu yıl da devam ediyoruz. Aralarında barajlar, içme suyu, sulama, atıksu arıtma ve taşkın koruma tesisleri ile ağaçlandırma, ormancılık, milli park ve meteoroloji projelerinin yer aldığı 7,7 milyar liraya mal olan 375 dev tesisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete alacağız." açıklamasını yaptı.

Hizmete alınacak tesisler arasında 77 baraj ve 32 gölet bulunuyor

Hizmete alınacak 375 tesise ilişkin bilgi veren Eroğlu, şöyle konuştu:

"77 baraj, 32 gölet, 139 sulama tesisi, 21 içme suyu temin tesisi, 1 ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, 74 grup taşkın koruma tesisi, 4 ulaşım tesisi, 12 grup ağaçlandırma ve ormancılık faaliyeti, 4 erozyon, sel ve çığ modelleme tesisi, 9 grup tabiat turizmini geliştirmek için milli park ve tabiat parklarında altyapı ve tanıtım merkezleri, 2 grup meteoroloji tesisi hizmete sunulacak."

Eroğlu, 7,7 milyar liraya mal olacak bu tesislerin sağlayacağı katkılara ilişkin yaptığı değerlendirmede ise şunları ifade etti:

"128 milyon metreküp yıl içme suyu temin edilecek. Günde 13 bin 766 metreküp atıksu biyolojik arıtmaya tabi tutulacak. 1 milyon 971 bin 820 dekar zirai arazi sulamaya açılacak ve yıllık 1 milyar lira zirai gelir artışı sağlanacak. Yıllık 20 milyon kilovat enerji üretilecek. 7 şehir merkezi, 57 ilçe merkezi, 577 yerleşim yeri ve 242 bin dekar arazi taşkından korunacak. 3 milyon 147 bin 910 dekar alanda ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon ve mera ıslahı yapılacak. 214 milyon fidan üretilecek. 67 bal ormanı, 1 şehir ormanı, 57 mesire yeri ve 1 trüf ormanı tesis edilecek. 785 köy ve mahallede gelir getirici orman tesis edilecek. 10 bin 617 orman köylüsü aileye kredi ve hibe desteği sağlanacak. Ülke ekonomisine katkı sağlayacak takriben 18 milyon metreküp orman emvali üretimi sağlanacak, ormanların bakımı, korunması ve yangınlara karşı mücadele için yeni yol, tesis ve idari binalar tesis edilecek. 4 ilimizde erozyon, sel ve çığ modelleme tesisi kurulacak. Uludağ Milli Parkı tabiat turizmi için cazibe merkezi haline gelecek. Korunan alanlarda yaptığımız altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarıyla tabiat turizmi gelişecek, hava tahminleri daha hızlı ve isabetli yapılabilecektir."

Türkiye'nin daha refah günlere kavuşması için dev barajlar, bereketli sulama tesisleri ve geniş orman alanları tesis ettiklerini bildiren Eroğlu, "Biz de bu gaye ile asırlık hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Özellikle ülkemizin her bir köşesinde vatandaşlarımızın büyük bir hasretle beklediği projeleri hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede eserlerimizle destan yazdığımız son 15 yılda 150 milyar liradan fazla yatırım yaptık ve Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık." değerlendirmesini yaptı.

15 yıllık sürede 508'i baraj olmak üzere 7 bin 200 yeni tesisi Türkiye'ye kazandırdıklarını belirten Eroğlu, "Yine bu dönemde orman varlığımızı 1,5 milyon hektar artırarak 3 milyar 820 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bu rakam sene sonu 4 milyar olacak. Tabii hayatın devamına önem vererek korunan alanlarımızı arttırdık. Meteorolojide teknolojik bir dönüşüm gerçekleştirerek hava tahmin oranlarımızı yüzde 90'ın üzerine çıkardık." dedi.