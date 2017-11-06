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'Orhanlı gişeleri' davasında 187 sanık hakim karşısında

FETÖ'nün darbe girişiminde Tuzla Orhanlı gişeleri ve Mehmetçik Vakfı'nda meydana gelen olaylarda 6 kişinin şehit edilmesi ve 42 kişinin yaralanmasına ilişkin 187 sanığın yargılanmasına başlandı.

'Orhanlı gişeleri' davasında 187 sanık hakim karşısında

FETÖ'nün darbe girişiminde Tuzla Orhanlı gişeleri ve Mehmetçik Vakfı'nda meydana gelen olaylarda 6 kişinin şehit edilmesi ve 42 kişinin yaralanmasına ilişkin 187 sanığın yargılanmasına başlandı.

06 Kasım 2017 Pazartesi 11:41
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'Orhanlı gişeleri' davasında 187 sanık hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı Gişeleri ve Mehmetçik Vakfı'nda biri polis 6 kişinin şehit edilmesi ve 42 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 187 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar katıldı.

Müştekiler, sanık yakınları ve izleyicilerin de geldiği duruşmada, 780 kişilik salon tamamen doldu.

Duruşma sanıkların kimlik tespitiyle devam ediyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı gişeleri ve Mehmetçik Vakfı'nda meydana gelen olaylara yer verildi.

İddianamede, 4 subay, 176 Hava Harp Okulu öğrencisi ve 5 er "şüpheli", aralarında yaralıların da bulunduğu 118 kişi "mağdur-müşteki" sıfatıyla yer aldı.

Yalova Hava Meydan Komutanlığı'ndan İstanbul'a intikal eden askerlerin Tuzla Orhanlı gişeler ile Sultanbeyli / Mehmetçik Vakfı bölgelerinde faaliyet gösterdikleri anlatılan iddianamede, olaylarda biri polis 6 kişinin şehit edildiği ve 42 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

İddianamede, Orhanlı gişelerinde darbecilerin tüm uyarılara rağmen teslim olmadıkları, bölgede görev alan kolluk kuvvetleriyle çatışmaya girdikleri anlatılarak, söz konusu çatışma sırasında darbeci subaylar Binbaşı Ferhat Güney ve Teğmen Emre Demirbilek'in etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İddianamede, 187 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bazı sanıkların ise "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla kasten yaralama, cebir ve tehdit kullanarak, silahla ve birden fazla kişi ile birlikte kişileri özgürlüklerinden yoksun kılma, mala zarar verme, iştirak halinde kamu malına zarar verme" suçlarından 10 yıl ila 5 kez müebbet hapis cezası arasında değişen oranlarda cezalara çarptırılmaları talep edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖOrhanlı GişeleriTuzla Orhanlı GişeleriMehmetçik Vakfı
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