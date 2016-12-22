Alınan bilgiye göre, Halkalı'daki bir sitede ikamet eden Ölmez, dün akşam saatlerinde üst katında oturan 4 komşusu ile asansörde karşılaştı. Ölmez ve bu kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Asansörden inip otoparka giderken bu şahısların saldırısına uğrayan Ölmez, darbedildi ve sağ bacağından bıçakla yaralandı.
Halkalı'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Ölmez, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sitenin güvenlik kamera görüntülerinden şüpheli 4 kişinin kimliklerini belirledi.
Olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.
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