Söz konusu yasal düzenlemeden sonraki 15 aylık dönemde, bir önceki döneme göre şiddet içerikli bölücü toplumsal olaylarda yüzde 80, yakalanan şüpheli sayısında yüzde 47, 18 yaş altı yakalanan şüphelilerde yüzde 24 oranında artış oldu.
AA
Terör örgütü PKK'nın, eylemlerinde çocukları daha çok ön plana çıkarmaya başladığı tespit edildi.
Söz konusu yasal düzenlemeden sonraki 15 aylık dönemde, bir önceki döneme göre şiddet içerikli bölücü toplumsal olaylarda yüzde 80, yakalanan şüpheli sayısında yüzde 47, 18 yaş altı yakalanan şüphelilerde yüzde 24 oranında artış oldu.
AA