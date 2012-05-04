ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı verilerine göre, terör örgütü, kamuoyunda ''Taş Atan Çocuklar Yasası'' olarak bilinen 6008 Sayılı yasa ile Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılan değişikliğin ardından şiddet içerikli eylemlerde çocukları daha çok ön plana çıkarmaya başladı.



Söz konusu yasal düzenlemeden sonraki 15 aylık dönemde, bir önceki döneme göre şiddet içerikli bölücü toplumsal olaylarda yüzde 80, yakalanan şüpheli sayısında yüzde 47, 18 yaş altı yakalanan şüphelilerde yüzde 24 oranında artış oldu.