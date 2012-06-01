Örgüt üyeleri İncil ve Zerdüştlük okumuş

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Bulanık ilçesi dağlık arazi kesiminde terör örgütüne ait 2 eğitim kampı ile 5 sığınağın yerini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.
Aramalarda, 2 adet uzaktan kumandalı patlayıcı düzeneği, bin 400 metre elektrik kablosu, 22 adet piknik tüpü, 1 adet jeneratör, 1 adet gaz lambası, 20 çift ayakkabı, 250 litre benzin ile çok miktarda gıda ve giyim malzemesi, İncil, Zerdüştlük ile ilgili kitaplar ve örgütsel doküman bulundu.
AA