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Örgüt üyeleri İncil ve Zerdüştlük okumuş

Terör örgütüne ait Muş'un Bulanık ilçesindeki 2 eğitim kampı ile 5 sığınakta yapılan aramada ilginç malzemeler ele geçirildi

Örgüt üyeleri İncil ve Zerdüştlük okumuş

Terör örgütüne ait Muş'un Bulanık ilçesindeki 2 eğitim kampı ile 5 sığınakta yapılan aramada ilginç malzemeler ele geçirildi

01 Haziran 2012 Cuma 12:53
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Örgüt üyeleri İncil ve Zerdüştlük okumuş
MUŞ - İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu Kendal kod adlı S.Ö'nün, bir süre önce Bulanık Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olmasının ardından terör örgütüne ait eğitim kampları ve sığınaklarla ilgili önemli bilgilere ulaşıldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Bulanık ilçesi dağlık arazi kesiminde terör örgütüne ait 2 eğitim kampı ile 5 sığınağın yerini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.
Aramalarda, 2 adet uzaktan kumandalı patlayıcı düzeneği, bin 400 metre elektrik kablosu, 22 adet piknik tüpü, 1 adet jeneratör, 1 adet gaz lambası, 20 çift ayakkabı, 250 litre benzin ile çok miktarda gıda ve giyim malzemesi, İncil, Zerdüştlük ile ilgili kitaplar ve örgütsel doküman bulundu.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 04:54
Anahtar Kelimeler:
örgüt
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