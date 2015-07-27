Örgüt propagandası yapan 96 siteye erişim engellendi

ANKARA

Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB) terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı gerekçesiyle 96 internet sitesine yönelik verdiği erişimin engellenmesi kararını onayladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TİB, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un "Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi" başlığını taşıyan 8/A maddesine göre, 96 internet sitesi ile sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 23 hesaba yönelik, "yaşam hakkı ile kişilerin mal ve can güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi" gerekçeleriyle 25 Temmuz itibarıyla erişimin engellenmesine karar verdi.

TİB tarafından uygulanan erişimin engelleme kararları, onay için Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliğine sunuldu. Aynı gün başvuruyu değerlendiren mahkeme de "gecikmesinde sakınca bulunan hal” kapsamında TİB'in uyguladığı erişimin engellemesi ve içerik çıkarma kararlarının hukuka uygun olduğuna karar verdi.

Mahkeme tarafından onaylanan kararla TİB tarafından terör örgütleri DAEŞ, PKK ve DHKP-C'nin propagandasını yapan 96 internet sitesi ile Twitter'daki 23 hesaba yönelik erişim engeli uygulandı.