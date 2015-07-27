Orgeneral Özel 'Özel Kuvvetler'i denetledi

ANKARA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, "Özel Kuvvetler Komutanlığı"nda denetleme ve incelemeler yaptı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre Orgeneral Özel, 22 Temmuz'da beraberindeki kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Abdullah Atay ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Özel Kuvvetler Komutanlığında denetleme ve incelemelerde bulundu.

Orgeneral Özel, inşası tamamlanan tesislerin açılışını yaparak gece icra edilen "Özel Kuvvetler Tatbikatı"nı izledi.