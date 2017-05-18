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Orgeneral Mendi'nin kaçırılmasına dair iddianame tamamlandı

FETÖ'nün darbe girişimi gecesi, eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Mendi'nin kaçırılmasına ilişkin eylemlerle ilgili dört şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Orgeneral Mendi'nin kaçırılmasına dair iddianame tamamlandı

FETÖ'nün darbe girişimi gecesi, eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Mendi'nin kaçırılmasına ilişkin eylemlerle ilgili dört şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

18 Mayıs 2017 Perşembe 12:06
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Orgeneral Mendi'nin kaçırılmasına dair iddianame tamamlandı

Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıncaFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi, eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'nin kaçırılmasına ilişkin eylemlerle ilgili dört şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. 

Ankara Cumhuriyet Savcısı Ender Coşkun'un hazırladığı iddianamede, 15 Temmuz günü, daha önce beraber çalıştığı bir tümgeneralin kızının düğünü için Ankara Gazi Orduevi'nde bulunan Mendi'yi alıkoyarak Akıncı Üssü'ne götüren şüpheliler, eski Konya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Timurcan ErmişMendi'nin eski emir subayı Murat YılmazOktay Eksen ve Halil Kumcu şüpheli olarak yer alıyor. 

Şüphelilerin, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahla birden fazla kişi tarafından birlikte kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve kamu görevini sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi cebir tehdit ve hile ile hürriyetinden yoksun kılma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından cezalandırılması isteniyor. 

Galip Mendi'nin ifadesi 

İddianamede, müşteki Galip Mendi'nin ifadesine de yer verildi. Bu ifadeye göre Mendi'ye, darbe girişimi gecesi, daha önce beraber çalıştığı tümgeneralin kızının düğünü için bulunduğu Ankara Gazi Orduevi'nde, saat 21.00'den sonra emir astsubayı tarafından Genelkurmay Nizamiyesinde çatışma olduğu söylendi. Mendi, konuyu netleştirmek için telefonla aradığı Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Merkezi ve Genelkurmay'da kimseye ulaşamadı.

Düğüne sivil kıyafetle gelen emir subayı Piyade Yarbay Murat Yılmaz, Genelkurmay İkinci Başkanı'nın Mendi'yi Genelkurmay Karargahında beklediğini söyledi. Mendi, düğüne geldiği arabaya bindikten sonra Konya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş de elinde tabancasıyla aynı arabaya bindi. Mendi, "Benden habersiz Konya'dan niye buraya geldin' diye sorduğu Ermiş'ten "Burada ben size bir şey söylemeyeceğim, Akıncılar Kışlasında size tebliğ edilecek" yanıtını aldı. Aynı arabanın ön tarafında Mendi'nin emir subayı Yarbay Murat Yılmaz da vardı. 

Mendi ifadesinde araçtakilere, ''Siz eşkıya mısınız, çete misiniz?'' diye bağırdığını, yol boyunca Timurcan Ermiş'in kendisine silah doğrulttuğunu, Akıncı Kışlası içinde, üzerinde "Sorgu Merkezi" yazan bir yerde el ve ayaklarına plastik kelepçe takıldığını, kafasına gözlerini de kapatacak şekilde siyah bir kukuletaya benzer bere geçirdiklerini, ağzına da bir bant yapıştırıldığını anlattı.

Galip Mendi, "Bu olaydan dolayı mağdur oldum, bunu yapanlardan davacı ve şikayetçiyim bunu yapan ve alet olanların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum.'' şeklinde beyanda bulundu.

AA

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