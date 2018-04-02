Orgeneral Güler Genelkurmay 'çatı' davasına müdahil oldu

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in Genelkurmay "çatı" davasına müdahillik talebini kabul etti.
AA
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in Genelkurmay "çatı" davasına müdahillik talebini kabul etti.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in Genelkurmay "çatı" davasına müdahillik talebini kabul etti.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in Genelkurmay "çatı" davasına müdahillik talebini kabul etti.
AA