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Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin dava başladı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında dönemin Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Başoğlu'nu kaçırdıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 12 şüphelinin yargılanmasına başlandı.

Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin dava başladı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında dönemin Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Başoğlu'nu kaçırdıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 12 şüphelinin yargılanmasına başlandı.

10 Nisan 2017 Pazartesi 12:25
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Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin dava başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında dönemin Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Orgeneral Kamil Başoğlu'nu kaçırdıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 12 şüphelinin yargılanmasına başlandı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Muhsin Kutsi Barış, Abdullah Yılmaz, Adem Parlak, Atahan Tatar, Eyyüp Baloğlu, Tuna Han Ata, Selami Darcan, Tekin Gökbaş ve Uğur Fidan ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasıyla başlayan duruşmanın 4 gün sürmesi planlanıyor.

İddianamede, eski EDOK Komutanı Orgeneral Başoğlu "müşteki" olarak yer alıyor.

İddianameden

İddianamede, darbe teşebbüsünün önemli unsurlarından birinin üst düzey kamu görevlisi ve komutanlara yönelik gerçekleştirilen derdest etme ve alıkoyma eylemleri olduğu belirtilerek, buradaki amacın darbe teşebbüsüne karşı koyacak unsurları ortadan kaldırmak suretiyle teşebbüsü başarılı kılacak ilk adımı atmak olduğu kaydediliyor.

Derdest edilecek isimlerin darbe teşebbüsünden günlerce önce belirlenerek, planlamalarının da önceden yapıldığı anlatılan iddianamede, darbe teşebbüsünün başladığı anda, eş zamanlı olarak kaçırma planlarının da uygulamaya konulduğu bildiriliyor.

Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış'ın eylemleri ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayının darbe girişimi faaliyetlerine de yer verilen iddianamede, eski EDOK Komutanı Başoğlu'nun de bu faaliyetler sırasında alay sorumluluk bölgesinde bulunan resmi konutundan, daha önceden oluşturulan ekip tarafından zorla derdest edilerek, askeri ambulansla Akıncı Üssü'ne götürüldüğü ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında gerçekleştirilen eylemlere ilişkin soruşturmanın başka dosya üzerinden devam ettiği bildirilen iddianamede, sanıklar Abdullah Yılmaz, Eyyüp Baloğlu, Tuna Han Ata, Selami Darcan, Atahan Tatar, Tekin Gökbaş ve Uğur Fidan hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Bu sanıklarla ilgili ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "terör örgütü üyeliği" suçlarından 36'şar yıl hapis cezası isteniyor.

İddianamede, sanıklar Muhsin Kutsi Barış, Nuh Altınsoy, Uğur Karaca, Yavuz Sezer ve Adem Parlak hakkında darbe suçuna yönelik ayrıca iddianame hazırlandığı belirtilerek, bu dosyada "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 21'er yıl hapisle cezalandırılmaları talebi yer alıyor.

İddianamede, sanıklar Nuh Altınsoy, Uğur Karaca, Yavuz Sezer'in halen firari oldukları kaydediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖOrgeneral BaşoğluKara Kuvvetleri Eğitim Ve DoktrinEDOKKamil BaşoğluOrgeneral Başoğlunun Kaçırılmasına Ilişkin Dava
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