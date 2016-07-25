Orgeneral Akar'ın savcılık ifadesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar savcılık ifadesinde, FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gün Tümgeneral Mehmet Dişli'nin kendisine, "Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız, taburlar, tugaylar yola çıktı. Biraz sonra göreceksiniz" dediğini, kendisinin de Dişli'ye, "Gittikleri yolun yanlış olduğunu, büyük bir bataklığa battıklarını, cezasını çekeceklerini, hiç olmazsa bir erkeklik gösterip başkalarını bu işe bulaştırmadan ve ölüm kalım olmadan bu işi sonlandırmalarını, hemen giriştikleri bu girişimi durdurmalarını söylediğini" aktardı. Akar, "Ancak ikna edemedim" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar savcılık ifadesinde, "(Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanı) Hakan Evrim 'dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile görüştürürüz' gibi bir şey söyledi. 'Ben kimse ile görüşmem' diyerek tersledim. Ardından Akın Öztürk dışındakiler odayı terk ettiler." dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, savcılık ifadesinde, "Bana sözde bildiri metnini imzalamam ve okumamı istediklerinde elimi bile sürmedim. Hatta bana okuduklarında önemsiz ve alaycı bir şekilde dinledim. Hatta öyle ki bu olaylar bittikten sonra ben bu hainlerin oluşturduğu cuntaya verdikleri ismi Yurtseverler Birliği gibi aklımda kaldığı halde, Yurtta Sulh Konseyi olduğu ortadadır. Ruh halimdeki şiddetli kızgınlık ve hiddet hiç bitmedi. Anılan konseyin kimlerden oluştuğu konusunda bir şey söylemediler." dedi.