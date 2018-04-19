Organize suç örgütü soruşturmasında FETÖ bağlantısı

İstanbul'daki organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ve aralarında örgütün elebaşı olduğu ileri sürelen N.Ş.Z'nin de bulunduğu 10 şüpheliye ilişkin soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

İstihbarat, Organize ve Asayiş Şube müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından iki hafta önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu N.Ş.Z'nin, Dubai'de Çetin Koç'un, İstanbul'da da Saced Karimian ve arkadaşı Muhammet Mer Alamutar'ın öldürülmesine ilişkin saldırı talimatını verdiği ileri sürüldü.

N.Ş.Z'nin, adına düzenlenen 4 sahte kimlikten biriyle taşıma ruhsatlı silah aldığı belirtildi.

Gizli sanık yapılarak serbest bırakılmış

Uluslararası uyuşturucu kaçaklığı yaptığı iddiasıyla daha önce tutuklanan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski savcı Zekeriya Öz tarafından "Ergenekon" ve "Balyoz" davalarında gizli sanık yapılarak tahliye edilen N.Ş.Z'nin, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz ve örgütün yargı yapılanmasına mensup üst yöneticileriyle sık irtibat kurduğu iddia edildi.

Operasyon

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 Nisan'da uluslararası organize suç örgütü elemanlarının yakalanmasına yönelik operasyonunda, grubun elebaşı olduğu iddia edilen İran uyruklu N.Ş.Z. ile 4 emniyet mensubunun da aralarında bulunduğu 10 kişi yakalanmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan 1 başkomiser ve 3 polis memurunun, N.Ş.Z'nin kızı ve şoförüne silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerin emniyetteki bilgilerini, para karşılığı N.Ş.Z'ye ulaştırdıkları iddia edilmişti.

Büyükçekmece'de 26 Eylül 2014'te de lüks araca gerçekleştirilen silahlı saldırıda ise N.Ş.Z'nin kızı ve şoförü hayatını kaybetmişti.