'Organize polislerin' yargılanmasına devam edildi

Takipsizlikle sonuçlanan bazı soruşturmalarda usulsüzlük yaptıkları, ''kurgulanmış soruşturmalar'' kapsamında, aralarında müşteki Engin Dinç'in de bulunduğu bazı istihbaratçı polislerle bir mahkeme başkanını dinledikleri ve emniyetteki sunucuları sildikleri iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ve dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli 44 polisin, "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yöneticisi ve üyesi olmak", "casusluk", "darbeye teşebbüs" ve ''özel hayatın gizliliğini ihlal'' suçlarından yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı'nın da aralarında bulunduğu 12 tutuklu, 4 tutuksuz sanık katıldı.

Müştekileri, avukatlarının temsil ettiği duruşma, tutuklu sanık Metin Güneş'in savunmasının alınmasıyla sürüyor.