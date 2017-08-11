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Organik tarımla köye tersine göç sağlandı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Ilgın köyünde yaşayan 54 yaşındaki Mehmet Akkoyun'un devlet desteğiyle 8 yıl önce başladığı organik tarımdaki başarısı geçim sıkıntısı yüzünden göç eden ailelere umut oldu.

Organik tarımla köye tersine göç sağlandı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Ilgın köyünde yaşayan 54 yaşındaki Mehmet Akkoyun'un devlet desteğiyle 8 yıl önce başladığı organik tarımdaki başarısı geçim sıkıntısı yüzünden göç eden ailelere umut oldu.

11 Ağustos 2017 Cuma 11:29
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Organik tarımla köye tersine göç sağlandı

DİYARBAKIR - Diyarbakırlı 54 yaşındaki Mehmet Akkoyun, devlet desteğiyle başladığı organik tarım sayesinde köye dönüşü sağladı.

Ilgın köyünde yaşayan ve ekonomik nedenlerle memleketini terk etmek istemeyen Akkoyun, dede yadigarı arazisini verimli hale getirmek için organik tarım yapmaya başladı.

Devlet desteğiyle 2009 yılında organik tarıma başlayan Akkoyun, ürettiği ürünlerden elde ettiği gelirle adeta köyünün kaderini değiştirdi.

Tarımsal üretimde elde ettiği başarısı devletin açtığı su kuyularıyla daha da bereketlenen Akkoyun, yıllar önce çoğunlukla geçim sıkıntısı nedeniyle batı illerine göç eden hemşehrilerine umut oldu.

Köye dönüşün yolunu açan Akkoyun'un başta oğlu olmak üzere 26 aile, organik tarım yapmak için köyüne geri döndü, atıl kalan arazilerde yeniden tarımsal üretim yapılmaya başlandı.

"Organik tarımda bereket var"

Akkoyun, organik tarımda köydeki hane sayısını 55'ten 81'e yükselten başarısını AA muhabirine anlattı.

Doğup büyüdüğü topraklarda çocukluğundan bu yana tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirten Akkoyun, yıllar içerisinde edindiği tecrübeler sonucunda 2009 yılında organik tarıma başladığını söyledi.

Akkoyun, organik tarımda ciddi mesafeler katettiklerini dile getirerek, "Organik tarıma başladığımızda köyümüzde hane sayısı 55'ti, şimdi ise 81'e ulaştı." dedi.

Köylerinin bu konuda bölgede "pilot köy" seçildiğini söyleyen Akkoyun, bunun bölge ve ülke açısından büyük bir başarı olduğunu aktardı.

"Sağlıklı gıdanın insanlarımıza ulaşması bizi mutlu ediyor. Organik tarımda bereket var." diyen Akkoyun, mercimek ve nohudu daha önce marketlerden alırken, organik tarımla hem üretimini hem satışını yapar hale geldiklerini kaydetti.

Akkoyun, "Köy olarak 13 ton mercimek, 5 tonun üzerinde de nohut satışı yaptık. Projelerle birlikte üretimi daha da artıracağız." diye konuştu.

"Köye dönüşler devam ediyor"

Akkoyun, "10 yıl önce evlenen gençlerimiz göç edip gidiyordu. Projelerin gerçekleşmesiyle işini bırakıp da köye gelip yerleşenler oldu. Köye dönüşler devam ediyor. Hem kendi hem de ülkemiz açısından büyük başarı elde ettik. Bu büyük bir nimettir." ifadelerini kullandı.

Köyün 200 yıldır su sorunu bulunduğunu ancak devlet tarafından suya da kavuşturulduğunu belirten Akkoyun, suyun gelmesiyle üreticinin ekonomik refaha ulaştığını, artık iki tarladan birinde damla sulama sistemi bulunduğunu kaydetti.

Akkoyun'un köye dönüş yapan oğlu 28 yaşındaki Zülküf Akkoyun, köylerinde organik tarım bereketi yaşandığını söyledi.

Yerleştiği Diyarbakır'dan organik tarım yapmak için köyüne geri döndüğünü anlatan Akkoyun, "Önceden yetiştirdiğimiz ürünlerden elde ettiğimiz gelir masrafımızı dahi karşılamıyordu. Şimdi ise masrafın fazlasını da karşılıyor çok şükür. Bütün arkadaşlarımız da geri gelmeye başladı." şeklinde konuştu.

"Diyarbakır önemli organik tarım merkezlerinden biri haline gelecek"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da organik tarım yöntemleriyle üretim yapan çiftçinin üç kat fazla kazanç elde ettiğini dile getirdi.

"Ilgın köyümüzde organik tarımda ciddi mesafe alındı. Çiftçinin geliri yükseldi, köydeki hane sayısı arttı. Bu çok heyecan verici." diyen Atalar, geçmişte köyden kente yapılan göçün tersine döndüğünü söyledi.

Atalar, çalışmaların devamını getireceklerini vurgulayarak, "Çalışmalar böyle devam ettiği müddetçe Diyarbakır Türkiye'deki en önemli organik tarım merkezlerinden biri haline gelecektir." ifadesini kullandı.

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Organik TarımKöye Tersine GöçDiyarbakır
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