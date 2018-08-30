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Ordumuzun yerli ve milli vasfını güçlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ordumuzu FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin tasallutundan kurtarmakla kalmayacak, yerli ve milli vasfını güçlendireceğiz." dedi.

Ordumuzun yerli ve milli vasfını güçlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ordumuzu FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin tasallutundan kurtarmakla kalmayacak, yerli ve milli vasfını güçlendireceğiz." dedi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 17:55
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Ordumuzun yerli ve milli vasfını güçlendireceğiz

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harp Okulları mezuniyet töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin sürekli darbe ve cunta üreten, vesayetin aracı haline gelen değil; ülkesini ve milletini en iyi şekilde savunacak bir orduya ve insan gücüne ihtiyacı vardır." dedi.

"Harp okullarımız tam kapasiteyle faaliyetlerini yürütür hale gelecek"

Milli Savunma Üniversitesinin önümüzdeki ekimde toplam 6 bin 125 Türk ve 22 ülkeden 661 misafir askeri öğrencisiyle yeni eğitim-öğretim yılına başlayacağını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece 15 Temmuz'un ardından başlayan yeniden yapılanma süreci büyük ölçüde tamamlanmış ve harp okullarımız tam kapasiteyle faaliyetlerini yürütür hale gelecektir."

Erdoğan, "Asker millet kavramı, milletimizin ezanı, bayrağı, vatanı, devleti söz konusu olduğunda topyekun kıyama kalkan bir millet olduğunu anlatıyor." ifadesini kullandı.

"Geriye dönüş kesinlikle mümkün değildir"

Türkiye'nin diğer tüm kazanımları gibi Milli Savunma Üniversitesi ile kurulan yeni sistemden de geriye dönüşün kesinlikle mümkün olmadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizi sadece silahıyla, sadece insan gücüyle, sadece fiziki performansıyla değil, aynı zamanda hayata, dünyaya, ülkemize üstlenilen sorumluluklara bakış açısıyla da en ileri düzeye ulaştırmak noktasında kararlıyız. Önümüzdeki dönem, bu doğrultuda çok büyük reformlara imza atılacak bir dönem olacaktır." 

"Ordumuzun yerli ve milli vasfını güçlendireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ordumuzu FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin tasallutundan kurtarmakla kalmayacak,  yerli ve milli vasfını güçlendireceğiz." şeklinde konuştu.

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin önünde duramayacaklar"

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin önünde duramayacaklar" diyen Erdoğan, "Bize bin kere diz çöktürdüklerini zannetseler de bin kere ayağa kalkmaya devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünkü Türkiye, 20 yıl öncesinin Türkiyesinden katbekat daha güçlü daha müreffeh daha muktedirdir. Yarınki Türkiye, bugünden daha güçlü daha müreffeh daha muktedir olacaktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanOrdumuzMezuniyet TöreniHarp Okulları
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