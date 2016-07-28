Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Atatürk Parkı'nda "demokrasi nöbeti" için toplanan vatandaşlara seslenen Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, Türk tarihinin zındık ve mülhitlerle mücadele içinde geçtiğini söyledi.

Çiçek, bir avuç insan yüzünden kurumları zedeleyecek durumlardan kaçınılması gerektiğini belirterek, "Ordu ve polis bizim iki elimiz, iki gözümüz, canımız ciğerimizdir. Her mesleğin içerisinden yanlış çıkanlar olur, sapkın çıkanlar olur. Zındık ve mülhitler karşısında milletimiz işte bugün olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde bunlara gerekli dersi vermiştir." diye konuştu.

Şimdi yapılacak işin, bu birlik ve beraberliğin sürdürülmesi olduğuna dikkati çeken Çiçek, şöyle devam etti:

"Görüşlerimiz ve düşüncelerimiz farklı da olsa ama ne olur şucudur, bucudur, şu taraftan, bu taraftan, bu partiden, şu partiden diye ayırmayın. Bunların hepsi geride kaldı. Lazım olduğu zaman herkes kendi vicdanına göre gereğini yapılacaktır ama bilelim ki bu birlikteliği devam ettiremezsek, başımıza daha fazla, bin türlü sıkıntılar gelebilecektir. Birlik bozulursa, dirlik bozulursa ne olur? Çok geriye gitmeye, tarih araştırmaya gerek yok, yaşadıklarımız var. 'Bir ülkenin, bir toplumun, bir milletin birliği bozulursa, dirliği bozulursa, devlet yozlaşırsa, devlet ortadan kalkarsa ne olur?' diyorsanız hiç uzağa gitmeye gerek yok, Suriye'ye ve Irak'a bakın."

Akıllıca konuşup soğukkanlı hareket edilmesi, herkesin birbirinin hukukuna saygı göstermesi tavsiyesinde bulunan Çiçek, "Bir devletin ordusu, polisi ve yargısı yoksa o devlet değildir, kabiledir. Bu teşkilatlarımızın içerisinden çıkmış olan bir avuç beyinsiz yüzünden sakın ha ordumuza küsmek yok, eskisinden daha fazla kucaklamamız lazım. Yargının içerisinden birtakım soysuzlar çıktı diye yargıya karşı tavırlı olmayıp tam tersi eskisinden daha fazla kucaklamamız lazım. Türkiye'de birtakım gruplar var, dinden kazanıyor, dünyaya yatırıyor. Sizden kazanıp kendisine yatıranlara, Allah'ınızı severseniz fırsat vermeyin." ifadelerini kullandı.

Gölbaşı

Gölbaşı ilçesinde, Atatürk Sahil Parkı'nda "demokrasi nöbeti" tutan vatandaşlara hitap eden eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Ali Babacan ise 15 Temmuz gecesi bu ilçede büyük bir destan yazıldığına dikkati çekti.

Ankara'nın pek çok yerinde olduğu gibi hain darbe girişimcilerine Gölbaşı halkının dimdik karşı çıktığını söyleyen Babacan, şunları kaydetti:

"Gölbaşı şehitler verdi. Polis, sivil toplam 50 vatandaşımız hayatını kaybetti. 15 Temmuz darbe girişimi, bu milletin istikbaline, bu milletin iradesine, bu milletin egemenliğine yapılmış çok büyük bir ihanet. Türkiye'nin bugün bu konumda olmasının üç ana nedeni vardır. Bunlardan birincisi Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dimdik ayakta duruşu. Onun gösterdiği liderlik, dirayet, hamdolsun o gece işin psikolojisini tamamen değiştirdi. İkincisi, halkımızın kahramanca, korkusuzca meydanlara yapılan çağrıya kulak vermesi. Üçüncü önemli unsur da kuşkusuz dedelerimizin, ninelerimizin duası."