Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Ordumuza küsmek yok, eskisinden daha fazla kucaklamamız lazım'

Eski TBMM Başkanı Çiçek, FETÖ darbe girişimine ilişkin "Bir devletin ordusu, polisi ve yargısı yoksa o devlet değildir, kabiledir. Bu teşkilatlarımızın içerisinden çıkmış olan bir avuç beyinsiz yüzünden sakın ha ordumuza küsmek yok, eskisinden daha fazla kucaklamamız lazım." dedi.

'Ordumuza küsmek yok, eskisinden daha fazla kucaklamamız lazım'

Eski TBMM Başkanı Çiçek, FETÖ darbe girişimine ilişkin "Bir devletin ordusu, polisi ve yargısı yoksa o devlet değildir, kabiledir. Bu teşkilatlarımızın içerisinden çıkmış olan bir avuç beyinsiz yüzünden sakın ha ordumuza küsmek yok, eskisinden daha fazla kucaklamamız lazım." dedi.

28 Temmuz 2016 Perşembe 08:32
385 Okunma
'Ordumuza küsmek yok, eskisinden daha fazla kucaklamamız lazım'

 Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Atatürk Parkı'nda "demokrasi nöbeti" için toplanan vatandaşlara seslenen Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, Türk tarihinin zındık ve mülhitlerle mücadele içinde geçtiğini söyledi.

Çiçek, bir avuç insan yüzünden kurumları zedeleyecek durumlardan kaçınılması gerektiğini belirterek, "Ordu ve polis bizim iki elimiz, iki gözümüz, canımız ciğerimizdir. Her mesleğin içerisinden yanlış çıkanlar olur, sapkın çıkanlar olur. Zındık ve mülhitler karşısında milletimiz işte bugün olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde bunlara gerekli dersi vermiştir." diye konuştu.

Şimdi yapılacak işin, bu birlik ve beraberliğin sürdürülmesi olduğuna dikkati çeken Çiçek, şöyle devam etti:

"Görüşlerimiz ve düşüncelerimiz farklı da olsa ama ne olur şucudur, bucudur, şu taraftan, bu taraftan, bu partiden, şu partiden diye ayırmayın. Bunların hepsi geride kaldı. Lazım olduğu zaman herkes kendi vicdanına göre gereğini yapılacaktır ama bilelim ki bu birlikteliği devam ettiremezsek, başımıza daha fazla, bin türlü sıkıntılar gelebilecektir. Birlik bozulursa, dirlik bozulursa ne olur? Çok geriye gitmeye, tarih araştırmaya gerek yok, yaşadıklarımız var. 'Bir ülkenin, bir toplumun, bir milletin birliği bozulursa, dirliği bozulursa, devlet yozlaşırsa, devlet ortadan kalkarsa ne olur?' diyorsanız hiç uzağa gitmeye gerek yok, Suriye'ye ve Irak'a bakın."

Akıllıca konuşup soğukkanlı hareket edilmesi, herkesin birbirinin hukukuna saygı göstermesi tavsiyesinde bulunan Çiçek, "Bir devletin ordusu, polisi ve yargısı yoksa o devlet değildir, kabiledir. Bu teşkilatlarımızın içerisinden çıkmış olan bir avuç beyinsiz yüzünden sakın ha ordumuza küsmek yok, eskisinden daha fazla kucaklamamız lazım. Yargının içerisinden birtakım soysuzlar çıktı diye yargıya karşı tavırlı olmayıp tam tersi eskisinden daha fazla kucaklamamız lazım. Türkiye'de birtakım gruplar var, dinden kazanıyor, dünyaya yatırıyor. Sizden kazanıp kendisine yatıranlara, Allah'ınızı severseniz fırsat vermeyin." ifadelerini kullandı.

Gölbaşı

Gölbaşı ilçesinde, Atatürk Sahil Parkı'nda "demokrasi nöbeti" tutan vatandaşlara hitap eden eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Ali Babacan ise 15 Temmuz gecesi bu ilçede büyük bir destan yazıldığına dikkati çekti.

Ankara'nın pek çok yerinde olduğu gibi hain darbe girişimcilerine Gölbaşı halkının dimdik karşı çıktığını söyleyen Babacan, şunları kaydetti:

"Gölbaşı şehitler verdi. Polis, sivil toplam 50 vatandaşımız hayatını kaybetti. 15 Temmuz darbe girişimi, bu milletin istikbaline, bu milletin iradesine, bu milletin egemenliğine yapılmış çok büyük bir ihanet. Türkiye'nin bugün bu konumda olmasının üç ana nedeni vardır. Bunlardan birincisi Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dimdik ayakta duruşu. Onun gösterdiği liderlik, dirayet, hamdolsun o gece işin psikolojisini tamamen değiştirdi. İkincisi, halkımızın kahramanca, korkusuzca meydanlara yapılan çağrıya kulak vermesi. Üçüncü önemli unsur da kuşkusuz dedelerimizin, ninelerimizin duası."

AA

Son Güncelleme: 28.07.2016 09:14
Anahtar Kelimeler:
AnkaraÇubukAtatürk ParkıDemokrasi NöbetiCemil Çiçek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ