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Ordu merkezli FETÖ operasyonunda 22 gözaltı

Ordu merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alın

Ordu merkezli FETÖ operasyonunda 22 gözaltı

Ordu merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alın

18 Şubat 2017 Cumartesi 14:47
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Ordu merkezli FETÖ operasyonunda 22 gözaltı

Ordu merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alındı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli için Ankara, Samsun, İstanbul, Sinop, Erzurum, Tokat, Sivas, Trabzon, Giresun, Rize ve Manisa illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda aralarında halen görevde olan polisler ile örgütün çeşitli kurumlarında çalışanların yer aldığı 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

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OrduFETÖAnkaraSamsunİstanbulSinopErzurumTokatSivasTrabzonGiresunRize
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