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Ordu'daki FETÖ davasında hapis cezası

Ordu'da "ByLock" kullandıkları belirtilen 3 sanıktan ikisine 6 yıl 10'ar ay, birine ise 7 yıl 15 ay hapis cezası verildi.

Ordu'daki FETÖ davasında hapis cezası

Ordu'da "ByLock" kullandıkları belirtilen 3 sanıktan ikisine 6 yıl 10'ar ay, birine ise 7 yıl 15 ay hapis cezası verildi.

22 Kasım 2017 Çarşamba 16:06
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Ordu'daki FETÖ davasında hapis cezası

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan tutuklu 3 sanık, 6 yıl ile 7 yıl 15 ay arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Güven Altuntaş, Ramazan Yıldırım ve Yalçın Algan ile yakınları ve avukatları katıldı.

Meslekten ihraç edilen öğretmen Altuntaş, önceki savunmalarını yineleyerek tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Yıldırım ise gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.

Eski polis Algan da hakkındaki tanık beyanını reddederek, söz konusu örgütle hiçbir alakasının bulunmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, ByLock kullandıkları gerekçesiyle Altuntaş ile Algan'a 6 yıl 10 ay 15'er gün, Yıldırım'a 7 yıl 15 ay hapis cezası verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
OrduFETÖ
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