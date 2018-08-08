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Ordu'da ev ve iş yerlerini su bastı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yaşanan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Ordu'da ev ve iş yerlerini su bastı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yaşanan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:04
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Ordu'da ev ve iş yerlerini su bastı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağış sonrası birçok cadde ve sokağı su basarken, özellikle ilçe merkezinde etkisini gösteren kuvvetli yağış, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatarak ulaşımda aksamlara neden oldu.

Yağış nedeniyle 8 ev ve iş yerini su basarken, Çaybaşı Belediyesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri gerekli tedbirleri alarak, vatandaşlara yardımcı oldu.

Ordu Büyükşehir ve Çaybaşı belediyeleri ekipleri, su baskını olan yerlerde hasar tespit çalışmasına da başladı.

Çaybaşı Belediyesince sağanak yağış uyarısı yapılarak vatandaşlar uyarıldı.

Başta ilçe merkezi olmak üzere münferit alanlarda aşırı yağış nedeniyle yol malzemeleri ve kum birikmelerine karşı ekipler iş makineleriyle temizlik çalışması yürütüyor.

Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, ekiplerle birlikte sahada incelemelerde bulundu.

Yanık, yaptığı açıklamada, belediyenin tüm ekiplerini seferber ettiklerini söyledi.

İlçedeki 20 mahallenin tamamında yağışın etkili olduğunu belirten İsmet Yanık, tüm Çaybaşı halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Can kaybının olmamasının tek tesellileri olduğunu ifade eden Yanık, şunları kaydetti:

"Çaybaşı tarihinde ilk defa camiyi bile su bastı. Selin vurduğu kısımlarda üst ve altyapı hiçbir şey kalmadı. Meteorolojiden aldığımız rakamlara göre metrekareye 120 kilogram yağış olduğunu söylüyorlar. Yenicuma Mahallesiyle bağlantı hattımız tamamen kesildi. Çok ciddi bir hasarımız var. Ciddi bir sel afeti yaşadık. Böyle tarifi yapılacak bir şey değil. Yaptığımız çalışmalar tamamen gitti. Yaklaşık 30 yıldır bu şekilde bir yağış görmedim."

Belediye Başkanı Yanık, Çaybaşı ve Ordu Büyükşehir belediyeleri koordinesinde bir ekip oluşturulduğunu vurgulayarak, "Hükümetimiz bu konuda güçlüdür. İnşallah en kısa sürede yaralarımızı saracağız. Şu an Büyükşehir ekibimiz de sahadalar. Ortak çalışıyoruz. Özel sektörden de makineleri seferber ettik. En azından müdahale edebileceğimiz yerleri açıyoruz. Yollarla ulaşımı kesiyoruz. En azından dere geçişlerini açarak evlere su basmasını önlüyoruz. 2.5 ton civarında fındık yağışta sele gitti, üretici yola sermişti." dedi.

Fatsa'da binaların giriş ve zemin katlarını su bastı

Fatsa genelinde şiddetli yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteriyor. Yağış, ilçede en çok Organize Sanayi Bölgesi'nin de bulunduğu Kurtuluş ve Yalıköy Mahallelerini etkiledi.

Her iki mahallede de binaların giriş ve zemin katlarında bulunan bazı ev ve iş yerlerini su bastı. 

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Fatsa Belediyesi ekipleri, ev ve iş yerlerinde biriken suyun tahliye edilmesi için çalışma gerçekleştiriyor.

Çeşitli noktalarda, yağışa bağlı heyelanlar meydana geldi.

Karayolları ekipleri, yamaçtan yola dökülen toprak birikintisi dolayısıyla ulaşıma kapanan Yalıköy mevkisindeki yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölgelerinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Yağış dolayısıyla yamaçtan koparak yola düşen kaya parçaları, ilgili kurumların ekiplerinin çalışması ile yoldan kaldırıldı.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, yağıştan etkilenen yerleşim yerleri ve yollarda inceleme yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
OrduÇaybaşı
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