'Oraya ölmeye gittik'

Ankara'da çalışan 22 yaşındaki Ahmet Erdinç Türkmenoğlu, yaptığı açıklamada, darbe girişiminin ilk saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "meydanlara çıkın" çağrısının hemen ardından arkadaşıyla Kızılay'a gittiklerini söyledi.

Türkmenoğlu, daha sonra Genelkurmay Başkanlığına gidip tankların önüne geçtiklerini ifade ederek, "Orada bir yolunu bulup Genelkurmay Başkanlığının içine girmek istedik. Bir darbeci askeri biz öldürürüz, bin asker de bizi öldürür dedik. Orada şehit olan polislerimizi çıkartıp ambulanslara bindirirken birden helikopterlerden ateş edildi. O sivil vatandaşlara sıkılan silahlar bizlere ait. Biz kendi silahımızla vurulduk. Sözün bittiği yer." diye konuştu.

Bu sırada beraber gittiği arkadaşının da vurulup şehit olduğunu dile getiren Türkmenoğlu, onu ambulansa bindirirken oradaki görevlinin "Sen de yaralısın seni de hastaneye götürelim." dediğini kaydetti.

Türkmenoğlu, kendisinin ambulans falan istemediğini ve yaralı bir şekilde yürüyerek Kızılay'a kadar gittiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Orada hiç tanımadığım bir sivil vatandaş, aracıyla beni hastaneye götürdü. Öncesinde Kızılay'da vatandaşlarımız aldığı tankları Genelkurmay Başkanlığının önüne götürdü. Arkadaşım şehit olmasaydı, ben de yaralanmasaydım sabaha kadar orada olacaktık. Ben vurulduğumu hiç hissetmedim. Orada görevliler söyledi bana. Sadece o anda arkadaşıma odaklanmıştım. Son nefesinde arkadaşımın yanındaydım. Biz oraya yaşamaya değil, ölmeye gittik. Vatan uğruna canımızı veririz diye gittik. Asker kılığındaki hainler bizim silahlarımızla sivil halka ateş açtı. Bu duruma çok üzgünüz. Şu anda bazıları askerlerin hepsini suçluyor ama hepsi değil. Darbe girişiminde bulunan askerler vatan haini. Halkımız hala direnişe, demokrasi nöbetine devam ediyor. İyileşince ben de tekrar direnmeye devam edeceğim."