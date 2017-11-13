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ORADA BİR KÖY VAR UZAKTA PROJESİ  DEVLEŞİYOR!

Beylikdüzü  Kaymakamlığı Vakfı Müdürü Ömer Faruk KOÇYİĞİT  Yönetiminde Başlayan ve TÜRKİYE‘nin bir çok iline uzanan Proje ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ORADA BİR KÖY VAR UZAKTA PROJESİ  DEVLEŞİYOR!

Beylikdüzü  Kaymakamlığı Vakfı Müdürü Ömer Faruk KOÇYİĞİT  Yönetiminde Başlayan ve TÜRKİYE‘nin bir çok iline uzanan Proje ile ilgili açıklamalarda bulundu.

13 Kasım 2017 Pazartesi 15:53
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ORADA BİR KÖY VAR UZAKTA PROJESİ  DEVLEŞİYOR!

Beylikdüzü  Kaymakamlığı Vakfı Müdürü Ömer Faruk KOÇYİĞİT  Yönetiminde Başlayan TÜRKİYE ‘nin Bir çok iline uzanan Proje ile açıklamalarda bulunan KOÇYİĞİT şu sözleri vurguladı; 
(FEDÂKAR İNSANLAR PROJESİ)
“Türkiyemizin 7 bölgesinde 784 bin km2 VATAN toprağında her yıl farklı bir bölgeden seçtiğimiz bir ilimiz genelinde köy okullarındaki minik kardeşlerimize kışlık BOT-MONT ulaştırmayı hedefledik.
BİTLİS Valiliği ve il SYDV ile başlattığımız ve ilimizde Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Hizan, Mutki, Tatvan ilçelerinde ve Bitlis Merkez köy okullarımızda ilk etapta 2852 çocuğumuzun hediyelerini ulaştırdık. “Çocuklarımızın Mutlulukları Gözlerinden Okunuyordu." Gelen yoğun talep üzerine 1462 çocuğumuzun ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımız devam etmektedir. (Toplam 4314 Çocuğumuz Sevinecek). Rabbim bana vesile olmayı nasip etti. Niyet hayır akıbet hayır inşallah diyerek çıktığım yolda Rabbimin izniyle kapılar sonuna kadar açıldı.
Proje diyorum ama bu benim yıllık izin günlerimde gönüllü olarak yaptığım ve koordinasyon, planlama,sevk ve idaresini gerceklestirdigim bir hizmet oldu.
Bu çalışmamıza destek veren 
Bitlis Valimiz Sn.İsmail Ustaoğlu'na, İlçe kaymakamlarımıza, İl-İlçe Vakıf ve Milli Eğitim müdürlerimiz,değerli öğretmenlerimiz ile bağışçı kurum LC.WAİKİKİ firma sahipleri ve yetkililerine teşekkür ederim.” diyerek bir çok masum yüreğe ulaştıklarını anlattı.

HABER: Dilek Köroğlu

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Anahtar Kelimeler:
ömer Faruk Koçyiğit
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