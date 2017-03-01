Operatörlere referandum sürecinde 'özen' uyarısı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'nin, 29 firmayla ilk defa bu kadar büyük katılımla kongreye katıldığını ifade etti.

Kongrede global üreticilere "Türkiye ile iş birliği yapmaları gerektiği" mesajını verdiklerini dile getiren Sayan, operatörlerin altyapı üreticileriyle özellikle 5G ve mevcut altyapının iyileştirmesi konusunda ikili anlaşmalar imzaladıklarını bildirdi.

Huawei, Nokia ve Ericsson ile 5G testlerinin yapıldığını ve iş birliğine yönelik adım atıldığını belirten Sayan, Türkiye'deki yerlilik oranları ve Ar-Ge'deki yükümlülükleri yerine getirmek için global üreticiler ile operatörlerin işbirliği yaptıklarını kaydetti.

"5G'yi kullanan ilk ülkelerden biri olacağız"

Türkiye'nin de 5G'yi kullanan ilk ülkelerden biri olacağını belirten Sayan, "5G'ye geçişi, hızlı bir şekilde sağlayacağız. Yetkilendirmeleri de 5G'ye uyumlu sağladık." dedi.

Sayan, 4,5G yerlilik oranlarının sağlanması amacıyla operatörlerin, Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK başta olmak üzere birçok yazılım ve donanımla bu şartın yerine getirilmesine yönelik çalıştıklarını vurgulayarak, "Yerlilik oranlarıyla ilgili kademeli geçiş olacak. Bu konuda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan'ın da dile getirdiği gibi kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Bunu, sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Operatörün önünde hiçbir engel olamaması konusunda çalışıyoruz." diye konuştu.

"Referandumda iletişimin kesintisiz sağlanması çok önemli"

Kongre'de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka başkanlığında sosyal paylaşım siteleri, operatörler ve firmaların yöneticileriyle bir görüşme yaptıklarını ifade eden Sayan, bu toplantıda 16 Nisan'da yapılacak referandumun çok önemli olduğunun anlatıldığını bildirdi.

Referandum sürecinde iletişim altyapısının kesintisiz sağlanması ve sürmesinin çok önemli olduğunun ifade edildiğine işaret eden Sayan, "Bu noktada gerekli önlemleri almaları için operatör ve sosyal paylaşım sitelerin gerekli özeni göstermelerini istedik. Türkiye ile iş birliğinin devam etmesi gerektiği ve 'yalan haberin' ayrıştırılması ve manipülasyonun önlenmesi noktasında gereken önlemlerin alınması konusunda uyardık. Onlar da bu kritik dönemin farkında olduklarını ve ellerinden geleni gerektiği gibi yapacaklarını bildirdiler." dedi.

Sayan, 16 Nisan'daki referandumda haberleşmenin kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde yapılması için gerekli çalışmaları operatörler vasıtasıyla yaptıklarını belirterek, "Tüm seçim dönemlerinde olduğu gibi referandum sürecinde de iletişimin kesintisiz sağlanması için kriz merkezi kuracağız. Bugüne kadar kayda değer bir olay yaşanmadı, bu seçimde de yaşanmaması için gereken önlemleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.