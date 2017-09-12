Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109186
ALTIN
146.320
DOLAR
3.4311
STERLİN
4.5534
EURO
4.1048
Futbolculara internet uyarısı
Futbolculara internet uyarısı
Rusya'ya ihracat yüz güldürüyor
Rusya'ya ihracat yüz güldürüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Milli okçulardan 5 madalya
Milli okçulardan 5 madalya
'YGS' müjdesi
'YGS' müjdesi

Onur Özbizerdik'e 2 yıl 6 ay hapis cezası

Bir eğlence mekanına ateş açtığı gerekçesiyle yargılanan Özbizerdik "ruhsatsız silah bulundurmak" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Onur Özbizerdik'e 2 yıl 6 ay hapis cezası

Bir eğlence mekanına ateş açtığı gerekçesiyle yargılanan Özbizerdik "ruhsatsız silah bulundurmak" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12 Eylül 2017 Salı 12:27
0 Okunma
Onur Özbizerdik'e 2 yıl 6 ay hapis cezası

Ulus'ta bir eğlence mekanına ateş açtığı gerekçesiyle yargılanan Onur Özbizerdik "ruhsatsız silah bulundurmak" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 500 lira para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Onur Özbizerdik katılmadı.

Olay tarihinde eğlence mekanında bulunan bir kişi tanık olarak dinlenildi.

Mahkeme, sanık Özbizerdik’in ”ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan 10 ay hapis cezası ve 500 lira adli para cezasına “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçundan da 1 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Olay

Ulus'ta bir eğlence mekanının önünde görevli vale ile tartışan Onur Özbizerdik, silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaşmıştı.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Özbizerdik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi 3 Mayıs'ta Özbizerdik'in tahliyesine karar vermişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
UlusOnur ÖzbizerdikHapis CezasıRuhsatsız Silah Bulundurmak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Sahte banka siteleriyle' dolandırıcılık
'Sahte banka siteleriyle' dolandırıcılık
"12 Eylül tarihimizde kara bir lekedir"
"12 Eylül tarihimizde kara bir lekedir"
Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Sabiha Gökçen Havalimanı 20 milyonun üzerinde yolcu ağırladı
Sabiha Gökçen Havalimanı 20 milyonun üzerinde yolcu ağırladı
Eski MİT personeline FETÖ operasyonu
Eski MİT personeline FETÖ operasyonu
ByLock kullanıcısı 33 eski Telekom çalışanına gözaltı kararı
ByLock kullanıcısı 33 eski Telekom çalışanına gözaltı kararı
Cumhuriyet çalışanı İper savunmasını tamamladı
Cumhuriyet çalışanı İper savunmasını tamamladı
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
'İfadeden vazgeçilmesinin geçerliliği yok'
'İfadeden vazgeçilmesinin geçerliliği yok'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ