"Önümüzdeki yıl yeni müfredatla eğitim başlayacak"

Ankara Cebeci Ortaokulu'ndaki 2016-2017 eğitim-öğretim yılı dönem sonu karne dağıtım törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, öğrenci ve öğretmenleriyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Tatili de hak ettiniz"

Bir eğitim-öğretim yılının daha geride kaldığını belirten Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karne alıyorsunuz, karne almakla beraber tatili de hak ettiniz. Şimdi yalnız bir şey görüyorum; biz karne alıncaya kadar karnemiz elimizde olmazdı, şimdi herkesin elinde karne var, heyecan azalıyor. Her ne kadar ne alacağımızı tahmin etsek de yine de karne alırken heyecan doruğa çıkıyor. O karneyi öğretmenlerimizin elinden aldıktan sonra ya çok fazla seviniyorduk ya da az seviniyorduk. Onun için siz artık önümüzdeki günlerde dinlenmeyi, gezmeyi tozmayı fazlasıyla hak ediyorsunuz. Çünkü bir öğretim yılı boyunca çalıştınız, ödevlerinizi yaptınız, okulunuza düzenli geldiniz, şimdi artık tatil zamanı. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz için çok yoğun bir dönem geçti artık bugün ara veriyoruz. Buradan Türkiye'nin dört bir yanında, Hakkari'den Kırklareli'nden Sinop'tan Hatay'a yurdun her köşesinde eğitim-öğretim yapan bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize selam gönderiyoruz. Altındağ Cebeci Ortaokulu'ndan 18 milyon öğrencimize, 1 milyon öğretmenimize selam gönderiyoruz. Milyonlarca veliye, anneye, babaya selam gönderiyoruz."

"Sizler Türkiye'nin gerçekten umudusunuz"

Başbakan Yıldırım, Cebeci Ortaokul öğrencilerinin projelerinin yer aldığı sergiye işaret ederek, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarınız kendi becerileriyle kıt imkanlarıyla bilgisayar programı yazmışlar, kimisi elektrik üretiyor, kimisi robotlarla yük taşıyor, kimisi gece uyanan bebeğin uyandığını annesine haber veriyor. Çok güzel işler yapmışlar. Bunları görünce Türkiye'nin geleceğine, aydınlık yarınlarına olan güvenimiz çok daha artıyor. Çünkü sizler varsınız. Herhangi bir sebeple istediği sonucu karnesinde göremeyen yavrularımız, öğrencilerimiz, hiç şüphe etmiyorum; yeni eğitim, öğretim yılında bu durumlarını düzeltecekler, daha güzel notlar alacaklar. Size her zaman inanıyoruz, güveniyoruz. Sizler Türkiye'nin gerçekten umudusunuz, geleceğisiniz. Hepinizle gurur duyuyorum."

Her yeni eğitim-öğretim yılının başında Türkiye'yi yarınlara taşıyacak gençlerin öğretmenlere emanet edildiğini vurgulayan Binali Yıldırım, "Sizler de yıl boyunca büyük emek, gayret gösteriyorsunuz, onların en iyi şekilde yetişmeleri için elinizden geleni yapıyorsunuz. Zamanı geldiğinde ülkemizi bugün karne heyecanı yaşayan evlatlarımıza teslim edeceğimizi çok iyi biliyoruz. Şu anda sizlerin ellerinde şekillenen sadece bu yavrularımız değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğidir. Her bir öğretmen arkadaşımızın bu şuurla hareket ettiğini, buna göre çalıştığını biliyorum." dedi.

"2019'a kadar 71 bin derslik yapmamız gerekiyor"

Bugün 18 milyon öğrencinin karnesini alarak, yaz tatiline çıkacağını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Hükümet olarak bize tatil yok, siz şanslısınız, sizin karne tatiliniz var, bizim o da yok. Öğretmenlerimiz gibi biz de çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz demeden Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimiz, bakanlarımız, bütün valilerimiz, belediye başkanlarımız, herkes çalışmaya devam edecek. Sizlere daha iyi şartlar hazırlamak için çalışacağız. 2019 yılına kadar tekli eğitime geçeceğiz. Türkiye'nin her yerinde artık sabahçı-öğlenci olamayacak. Öğrenci sabah gelecek, akşam çok karanlığa kalmadan gidecek. Daha rahat. Analar, babalar da çocuklarını merak etmeyecek. 2019'a kadar 71 bin derslik yapmamız gerekiyor, sadece Ankara 7 binden fazla derslik yapıyor. En fazla 10 şehirde problemimiz var, diğerlerinde sorun yok, diğerleri hazır."

Yıldırım, büyük şehirlerdeki eksik dersliklerinde önümüzdeki iki yıl içerisinde tamamlanacağını bildirdi.

"Müfredatı uygun bir şekilde yenileyeceğiz"

Müfredata ilişkin çalışmalara da değinen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi yeni hedefimiz var. Nedir, müfredatı günün ihtiyaçlarına göre, gelişmeleri dikkate alarak, uygun bir şekilde yenileyeceğiz. Bakanlığımız bunun için çalışıyor. Amaç size daha doğru bilgiler... Daha doğrusunu en kısa, en yalın şekilde anlatacak müfredat. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, velilerimizin herkesin görüşü, değerlendirmesi, raporları elde. Milli Eğitim Bakanlığı bütün bu aldığı görüşleri toplayarak, bir çalışma yaptı. Önümüzdeki yıldan itibaren 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflar da yeni müfredatla eğitim ve öğretime başlayacak. Yıl yıl diğer sınıflara da geçmiş olacağız."

Millet ne isterse hep onu yaptıklarını kaydeden Başbakan Yıldırım, "Milletin istemediği hiçbir şeyi yapmadık. Türkiye'nin, gençlerin ihtiyaçları neyse, onu yapmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

"Mesajı verdik, şimdi sıra karnede"

Başbakan Yıldırım, Cebeci Ortaokulu'nda düzenlenen 2016-2017 eğitim-öğretim yılı dönem sonu karne dağıtım törenine gelişinde, okul bahçesinde öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle karşılandı.

Yıldırım, programdaki konuşmasının ardından 5/A ve 8/E sınıfındaki öğrencilere karnelerini dağıttı.

İlk olarak 5/A sınıfına geçen Başbakan Binali Yıldırım, "Mesajı verdik, şimdi sıra karnede." dedi. Sınıftaki akıllı tahtayı işaret eden Yıldırım, "Her şey var, sadece ders yok, film de var. Bu işin mimarı burada." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, akıllı tahta uygulamasını Başbakan Yıldırım'ın, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminde başlattığı proje olduğunu, uygulamanın öğrenme süreçlerini hızlandırdığını anlattı.

Başbakan Yıldırım, daha sonra akıllı tahtaya "Sevgili öğrenciler, başarılar ve iyi tatiller." yazdı.