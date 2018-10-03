Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98100
ALTIN
233.395
DOLAR
6.0275
STERLİN
7.8228
EURO
6.9718
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Kışın vazgeçilmezi kestane pazara indi
Kışın vazgeçilmezi kestane pazara indi
İrem Kalelioğlu ''AYIP'' diye seslendi
İrem Kalelioğlu ''AYIP'' diye seslendi
HİS'ten 'En az 8000 Adım' atağı
HİS'ten 'En az 8000 Adım'...
Geleneksel spor dallarına büyük ilgi
Geleneksel spor dallarına büyük ilgi

"Önümüzdeki yıl kredi burs miktarını artırıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldık." dedi.

"Önümüzdeki yıl kredi burs miktarını artırıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldık." dedi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 13:15
0 Okunma
"Önümüzdeki yıl kredi burs miktarını artırıyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz, öğrencilerimizin okullarındaki dersleri dışında herhangi bir kurumdan ve kişiden özel destek almadan üniversiteye girebileceği bir sistemi tesis etmek ve oturtmaktır." dedi.

Erdoğan, geçmişte pek çok istismara ve hatta güvenlik sorunlarına yol açan paralel eğitim sistemlerine kesinlikle müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin tamamında kariyer merkezleri kurulacağını vurgulayarak, "Üniversite öğrencilerine okula girdikleri ilk yıldan itibaren, kariyerleri konusunda rehberlik edecek bu merkezler reel sektörle iş birliği halinde faaliyet gösterecektir." şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki yıl kredi burs miktarını artırıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek eğitim-öğretim yılı içinde kredi burs miktarının lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldıklarını açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dijital Dönüşüm Ofisimizle, üniversitelerimizin ve özel sektörümüzün desteğiyle büyük bir teknoloji hamlesi başlatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBeştepe Millet Kongre Ve Kültür MerkeziKredi Burs MiktarıYükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'da 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
6. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı kapılarını açacak
6. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı kapılarını açacak
Edirne'de binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
Edirne'de binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
Diyanet İşleri Başkanlığı 55 uzman yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 55 uzman yardımcısı alacak
BORÇALI BİLGE: Prof. Dr. CEMAL MUSTAFAYEV
BORÇALI BİLGE: Prof. Dr. CEMAL MUSTAFAYEV
Antalya'ya en çok Rus turist geldi
Antalya'ya en çok Rus turist geldi
Bölücü terör örgütü çocukları kaçırarak ölüme gönderiyor
Bölücü terör örgütü çocukları kaçırarak ölüme gönderiyor
FETÖ'nün 'mahrem imamı' mahkemede sanıkları teşhis etti
FETÖ'nün 'mahrem imamı' mahkemede sanıkları teşhis etti
'Turistte 5 avrodan satılan çorbanın hesabını soracağız'
'Turistte 5 avrodan satılan çorbanın hesabını soracağız'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ