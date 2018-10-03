Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz, öğrencilerimizin okullarındaki dersleri dışında herhangi bir kurumdan ve kişiden özel destek almadan üniversiteye girebileceği bir sistemi tesis etmek ve oturtmaktır." dedi.



Erdoğan, geçmişte pek çok istismara ve hatta güvenlik sorunlarına yol açan paralel eğitim sistemlerine kesinlikle müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin tamamında kariyer merkezleri kurulacağını vurgulayarak, "Üniversite öğrencilerine okula girdikleri ilk yıldan itibaren, kariyerleri konusunda rehberlik edecek bu merkezler reel sektörle iş birliği halinde faaliyet gösterecektir." şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki yıl kredi burs miktarını artırıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek eğitim-öğretim yılı içinde kredi burs miktarının lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldıklarını açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dijital Dönüşüm Ofisimizle, üniversitelerimizin ve özel sektörümüzün desteğiyle büyük bir teknoloji hamlesi başlatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.