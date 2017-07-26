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Onlar artık İstanbul'un en tedirgin sürücüleri

Türkiye'ye motosikleti sevdiren "altın elbiseli adam" lakaplı Barkın Bayoğlu'nun geçirdiği trafik kazası, motosiklet dünyasını yasa boğarken, İstanbul'da motosiklet sürücülerinin karşılaştığı zorlukları gözler önüne serdi.

Onlar artık İstanbul'un en tedirgin sürücüleri

Türkiye'ye motosikleti sevdiren "altın elbiseli adam" lakaplı Barkın Bayoğlu'nun geçirdiği trafik kazası, motosiklet dünyasını yasa boğarken, İstanbul'da motosiklet sürücülerinin karşılaştığı zorlukları gözler önüne serdi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:30
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Onlar artık İstanbul'un en tedirgin sürücüleri

Motosiklet uzmanı Barkın Bayoğlu'nun trafik kazasında hayatını kaybetmesi, İstanbul trafiğindeki motosiklet sürücülerinde tedirginlik yaratırken, onların karşılaştığı zorlukları yeniden gündeme taşıdı.

Motosiklet dünyasının ünlü isimlerinden "altın elbiseli adam" lakaplı motosiklet uzmanı Barkın Bayoğlu'nun önceki gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletiyle seyir halindeyken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi, motosiklet dünyasını yasa boğdu.

Motosiklet konusunda uzman Bayoğlu'nun yaşadığı bu kaza, İstanbul'da motosiklet kullanmanın zorluklarını gözler önüne serdi. Motosiklet sürücüleri sosyal medyada bir taraftan Bayoğlu'nun vefatından duydukları üzüntüyü paylaşırken, diğer taraftan da tedirginliklerini dile getirdi.

İstanbul Motorcular Kulübü Başkanı Uğur Pala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayoğlu'nun hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü ifade ederek, "Bu kazada profesyonel bir insan hayatını kaybetti. O bu kazayı yaşayabiliyorsa, yapabilecek bir şey yok. Bayoğlu hem eğitmen hem de bu işin piri olan bir insan. Araç sürücüleri bilinçlenmedikçe, motosiklet sürücüleri olarak istediğimiz önlemi alalım, hiçbir işe yaramıyor." diye konuştu. 

Motosikletin araba gibi sürücüyü korumadığını, daha riskli bir araç olduğunu, kimi zaman ekipmanın da fayda etmediğini dile getiren Pala, İstanbul trafiğinde yüzbinlerce motorun seyir halinde olduğunu, yılda 3-5 bin kazanın meydana geldiğini ve bu kazalarda 500-1000 arasında motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini söyledi.

Ekipman zorunluluğu önerisi

İstanbul Motorcular Kulübü Başkan Yardımcısı Tolga Oylum da hem otomobil hem de motosiklet sürücüsü olduğunu ancak motosiklet kullandığı için otomobilini tedirgin sürdüğünü dile getirdi.

Bu duyguyu otomobil kullanıcılarına yaşatmak istediğini ifade eden Oylum, "Otomobil sürücüleri ilk önce trafikte motosikletin arkasında gezdirilsin, trafikteki o korkuyu alsın. Bir çukur kadar değerimiz yok. Motosikleti hep tedirgin kullanıyoruz. Devletin belirlediği bazı kurallar var, onlara uyarak gitmeye çalışıyoruz. Ama otomobil sürücüleri bunları önemsemeyip 'ne işin var orada' ya da bir şeritte giderken korna çalıp 'çek kenara' demeleri... Motosiklet sürücülerine önem verilmediğini biliyoruz." diye konuştu.

Motosiklet sürücülerinin kendilerini daha iyi koruyabilmeleri adına kask zorunluluğu dışında ekipman zorunluluğu getirilmesini istediklerini dile getiren Oylum, "Bugün airbag, ABS, emniyet kemeri olmayan araç üretilmiyor. Motosiklet sürücülerinin montsuz, kasksız, dizliksiz, eldivensiz trafiğe çıkmamaları için de bir yasa hazırlansın. En azından bu yasağın olduğunu bilerek kendimizi koruyalım." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
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