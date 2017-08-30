Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu

KİLİS

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda oluşturdukları yoğunluk devam ediyor.

Sınır kapısında, 15 gün önce başlayan geçişlerin daha seri olması için 24 saat esasına göre hizmet veriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde sınır kapısına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünde kendileri için hazır bekletilen Suriye plakalı otobüslerle ülkelerine gönderiliyor.

Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce sınırda kurulan sağlık merkezinde UMKE tarafından 0-15 yaş grubundaki çocukların eksik aşıları yapılıyor.

Essalame Gümrük Kapısı Genel Müdür Yardımcısı Tarık Haculi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gümrük kapısında sağlanan kolaylıklardan dolayı Türk yetkililere teşekkür etti.

Haculi, şimdiye kadar çocuklar dahil gelenlerin sayısının 60 bini aştığını, bu rakamın daha da artacağını belirterek, "Sağ olsunlar yetkililer geçişlerin mesai saatinden sonra da devam etmesini sağlayarak işlemleri hızlandırdı. Bayram için geçişler yarın sabah bitiyor. Türk hükümetinden geçişlerin yarın da devam etmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Suriyeli Muhammed Adnan da yaklaşık 3 yıldır uzak kaldığı akrabalarını görmek için ülkesine gideceğini, bu nedenle çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Fırat Kalkanı Harekatı'na kadar her gece 'kötü haber gelecek' endişesiyle uyuduğunu ifade eden Adnan, şöyle konuştu:

"Geçen yıl yapılan Fırat Kalkanı Operasyonu ile bölgemiz terörist gruplardan tamamen temizlendi. Bu konuda Türkiye'ye çok minnettarım. Bize en büyük hediye, geçireceğimiz bayram tatili. Yıllardır DEAŞ sınırı tamamen kapattığı için anne babamı göremedim. Artık inşallah özlem bitecek ve bugün onlarla akşam yemeğimi yiyeceğim. Bu, anlatılmaz zor bir durum üç yıldır kendi aileni göremiyorsun."