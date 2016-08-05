Önce Vatan Nöbete Devam

Taksim miting alanında Önce Vatan Gazetesi ailesi ve Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu ile demokrasi nöbetine devam edildi. Akosman Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanıı Abdullah Akosman ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Yayın Yönetmeni Funda Akosman Erman önderliğinde ve Türkiye Gençlik ve Spor Federasyonu Başkan yardımcısı Yönetmen Murat Uygur, Türk sinemasının sanatçıları, işbirliğiyle gerçekleştirilen Taksim’deki katılımda, basına ve halka, ülkemizde demokrasiye sahip çıkıldığı, en büyük gücün sivil halk olduğu ve demokrasi nöbetlerine devam edileceği açıklandı. Halkımızla iç içe çekilen fotoğrafların yanında, basın ve sivil toplum örgütleri, sanat camiası ‘Demokrasi nöbetlerinin devam etmesi konusunda kararlılıklarını’ beyan ettiler







Tek yumruk olduk



Genel Yayın Yönetmenimiz Funda Akosman Erman, “Darbe girişimi hepimizi şok etti. Tüm milletimiz birleşip asırlardır olduğu gibi bir tehlike anında tek yumruk oldu” diye konuştu

Erman, “Siyaset üstü bir beraberlik içinde ülkemizin içinde bulunduğu tehlikeyi anında sezen yüce milletimiz gerekli cevabı verdi. Türk askerine, Türk polisine, Türk milletine kurşun sıkan, bomba atan bizden olamaz! Beyni yıkanmış zavallılardır ancak. Taksim meydanında da basına verdiğim demeçte; milletimiz beraber olduğu sürece kimse bizi bölemez, en büyük güç halkın gücüdür mesajlarını yineledim ve tüm şehitlerimize rahmet, yakınlarına baş sağlığı, gazilerimize de acil şifalar diledim. Türk bayrakları ile coşkuyla bir arada olan topluluk gururlandırıp, duygulandırdı hepimizi. Allah hepimizi korusun” dedi.







Hepimiz bir geminin içindeyiz



Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Yapımcı-Yönetmen Murat Uygur, “Çok derin üzüntü duyduğumuz dehşet verici bir olayla karşı karşıyayız. Çünkü hepimiz bir geminin içindeyiz. Türkiye, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle hepimizindir. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir grubun başlattığı ve Türk Milletinin sokaklara dökülmesiyle püskürtülen darbe girişimini kınıyoruz. Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçecek bu girişime, başta vatandaşlar olmak üzere, hükümet ve muhalefet partileri, sivil toplum örgütleri, tüm medya, polis ve askeri ile toplumun tüm

kesimlerinin hep birlikte ortak tepki vermesini büyük bir takdirle karşılıyoruz” dedi.







Su uyur müttefik uyumaz

Gazetemizin Haber Müdürü ve yazarımız M. Kemal sallı, "15 Temmuz gecesi, yakın tarihte yaşadığı askeri darbeler nedeniyle kazandığı refleksle,”Siper Et Gövdeni Dursun Bu Hayasızca Akın” diye seslenen Mehmet Akif’in çağırısını yüreğinde hissederek kendini tankların paletleri altına atan bu millet tüm dünyaya, eşi benzeri olmayan bir “demokrasiyi savunma” dersi vermiştir" dedi.







FETÖ dış güçlerin taşeronu

Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Kemal Abdullahoğlu, “Yaşadığımız asker kisveli terör lanetinin üzerinden henüz 15 gün geçti; Türkiye bu saldırı ile plânlı bir şekilde etkileri gittikçe artacak olan daha büyük bir felaket türbülansı içine sokulmuştur. Fetö, dış güçlerin Türk Devleti içinde bir ihanet şebekesi kurmakla görevli taşeronudur; Bu basit bir terör olayı ve kalkışma değil bilakis çok profesyonel bir uluslararası işgal planıdır; Devamının gelmesi yüksek bir olasılıktır ancak ne, nerede, nasıl olacağı meçhuldür. Derhal varımızı yoğumuzu bu yola seferber etmeliyiz, daha sonra istesek de böyle bir imkânımız olmayacaktır” dedi.









Mitinge katılan vatandaşlar

gazetemize yoğun ilgi gösterdi









Gazetemiz TV ekranlarında