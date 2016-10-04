Önce kitabını yazıp sonra cinayet işlemişler

Kepez Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 yaşındaki Hulusi Gelişken'in Kirişçiler köyündeki ormanlık alanda, başından pompalı tüfek ile vurulmuş ve yanmış halde bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Cinayeti çözmek için oluşturulan özel ekip, bu süreçte bölgedeki 48 kamera görüntüsünü inceledi. Gelişken'e ait kredi kartından, olayın ardından 3 kez para çekildiğini tespit eden jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından İ.C, M.K, M.C. ve T.E'yi gözaltına aldı.

Cinayeti itiraf ettiler

Zanlıların, jandarmadaki ifadelerinde, cinayeti alacak meselesi nedeniyle işlediklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Cinayetin, zanlılar arasında bulunan M.C'nin yazdığı "Ölümün nefesi" adlı kitaptaki gibi işlendiği, yakalanmamak için cesedin iki kez yaktıklarını söyledikleri öğrenildi.

Kitap soruşturma dosyasına eklendi

Jandarma ekiplerinin M.C'nin evinde yaptığı aramada bulunan kitap da delil olarak soruşturma dosyasına eklendi.

Antalya'da 23 Haziran 2016 tarihinde Kirişçiler köyündeki ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar, bir kuyudan ağır koku geldiğini fark etmişti. Kuyuda bir ceset olduğunu gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin 25 yaşındaki Hulusi Gelişken'e ait olduğunu tespit etmişti.