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Onay öncesinde yolla ilgili bir şey yapılamaz

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Acar, ODTÜ arazisinin bir kısmından geçmesi planlanan Anadolu Bulvarı-Konya Yolu bağlantı projesine ilişkin açıklama yaptı.

Onay öncesinde yolla ilgili bir şey yapılamaz

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Acar, ODTÜ arazisinin bir kısmından geçmesi planlanan Anadolu Bulvarı-Konya Yolu bağlantı projesine ilişkin açıklama yaptı.

27 Ağustos 2013 Salı 07:36
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Onay öncesinde yolla ilgili bir şey yapılamaz
ANKARA- ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar,  Anadolu Bulvarı’nın devamı olarak, üniversite arazisinin doğu bölgesinden geçecek yol güzergahına ilişkin "Koruma Amaçlı İmar Planı" çalışmalarının ilgili kurumların katılımıyla tamamlandığını ve onay için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulduğunu söyledi.

Bakanlıktan onay beklediklerini belirten Acar, "Onay öncesinde bu yolla ilgili herhangi bir şey yapmak mümkün değil'' dedi.

Projeyi protesto amacıyla kurulan çadırların, ODTÜ arazisi dışında olduğunu ifade eden Acar, ''ODTÜ'lüler demek de ne kadar doğru bilmiyorum. Etkinliğin içinde olanlar arasında ODTÜ öğrencileri ve öğretim üyeleri, çalışanları olabilir ama dışarıdan da katılanlar olduğunu görüyoruz'' diye konuştu.

Bu yolun 1994'teki imar planında da yer aldığına işaret eden Acar, konuyu üniversite yönetim kurulunda tartıştıklarını, Koruma Amaçlı İmar Planı teklifi sunduklarını anlattı.

Acar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu planı onaylaması halinde yolun yapımıyla ilgili yasal sürecin başlayacağını belirtti.

Yüzüncü Yıl ve Çiğdem mahallelerinde yaşayanların da konuyu tartışabileceğini ifada eden Acar, ''Eskişehir ve Konya arasındaki yol güzergahının yarısından fazlası ODTÜ arazisinden geçiyor. Geri kalanı bu mahallelerin içinden geçecek. İlgili tek muhatap ODTÜ değil. Bu yol ODTÜ'ye ait bir yol da değil. Dolayısıyla ODTÜ ile başlayıp biten bir konu değil'' diye konuştu.

"Murat Karayalçın döneminde hazırlandı"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri de yolun yapım çalışmalarına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koruma amaçlı imar planı önerisini onaylamasının ardından başlayacağını belirtti.

Söz konusu yolun planlandığı güzergahın çoğunluğunun fundalık alan olduğuna dikkati çeken yetkililer, "Bölgede 250-300 ağaç var. Bu ağaçlar alınarak, ODTÜ’nün istediği bir yere ya da kentte ihtiyaç duyulan başka yerlere taşınabilir" ifadesini kullandılar.

Yolun ilk planının, Murat Karayalçın döneminde hazırlandığına işaret eden yetkililer, "Bu yol tamamlandığında Ankara trafiğine ciddi manada katkı sağlayacak. Yol sayesinde Eskişehir yolu ve Anadolu Bulvarı bağlantısıyla da İstanbul Yolu, Konya Yolu'na bağlanacak" bilgisini verdiler.

"Yeşilin yok olacağı iddialarını", "haksız" olarak niteleyen yetkililer, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, başkentte kişi başına düşen 2 metrekare yeşil alan miktarını, 20 yılda kent nüfus 2 kat artmasına rağmen 19 metrekareye çıkarttığını vurguladılar.

AA

Son Güncelleme: 27.08.2013 07:38
Anahtar Kelimeler:
ODTÜ
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