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Ölüdeniz'de artçılar sürüyor

Muğla Ölüdeniz'deki 6 şiddetindeki depremin ardından, son 24 saatte 17 artçı sarsıntı kaydedildi.

Ölüdeniz'de artçılar sürüyor

Muğla Ölüdeniz'deki 6 şiddetindeki depremin ardından, son 24 saatte 17 artçı sarsıntı kaydedildi.

13 Haziran 2012 Çarşamba 16:15
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Ölüdeniz'de artçılar sürüyor
MUĞLA


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Ölüdeniz açıklarında son 24 saatte en küçüğü 1,8, en büyüğü 4,5 olmak üzere 17 artçı deprem tespit edildi. Verilere göre, ilçede gece saatlerinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki ve bugün saat 11.59'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki 2 büyük artçı deprem, ilçede hissedilmesine karşın vatandaşlarda panik etkisi yaratmadı.
Fethiye'de 11 Haziran'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bazı ev ve işyerlerinde oluşan küçük çaptaki çatlaklar, Fethiye Kaymakamlığı ve Fethiye Belediyesi tarafından oluşturulan komisyonca, Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla tamir edilmeye başlandı.
Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, deprem yüzünden 19 ev ve işyerinde sıva çatlağı olduğu ihbarı geldiğini ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

AA

Son Güncelleme: 13.06.2012 08:16
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